L’Inter fa mercato finché non si parla di soldi. Dopo Palestra e Paz, si allontanano anche Jones e Solet

Appena spunta l'argomento denaro, i nerazzurri si dileguano. Fabrizio Romano: "Per Jones il Liverpool vuole 40 milioni (l'Inter è ferma a 25) e con l'Udinese non parlano da una settimana."

Così indubbiamente si rasenta il comico, soprattutto per la squadra campione d’Italia in carica. Prima Palestra, soffiato dal Chelsea che ha messo sul tavolo più soldi (nelle trattative funziona così). Poi Nico Paz che da sogno proibito si è trasformato in amara constatazione della realtà. Ora pure Jones e Solet sembrano pronti a sfuggire? Sembra proprio di sì. Anche perché le trattative dell’Inter esistono finché non si comincia a parlare di soldi. A quel punto la società di Marotta (in realtà di Oaktree) si dilegua.

Inter- Jones, il Liverpool chiede 40 milioni

Spiega Fabrizio Romano:

“Per Jones, l’Inter è ferma ai suoi 25 milioni, il Liverpool è stato molto chiaro: sotto i 40 milioni non vuole vendere. Poi, se l’Inter si presenterà più avanti, magari con 35-33 più bonus e proverà a tentare il Liverpool, questo lo vedremo. Ma ad oggi il Liverpool fa sapere che sotto i 40 preferisce tenere il giocatore con sé e perderlo eventualmente a zero, oppure giocarsela sul rinnovo durante l’anno.”

Ovviamente, una questione di soldi. Praticamente l’Inter è l’esemplificazione del venir meno proprio sulle cose più importanti. In Inghilterra, di club accomodanti non ce ne sono.

Questione Solet

Fabrizio Romano parla anche della questione relativa a Solet dell’Udinese:

“Questo weekend finisce un’altra settimana in cui Inter e Udinese non si sono parlati. Inter e Udinese non si sentono da una decina di giorni.

Si parlava di un affare vicino, in dirittura d’arrivo, ma non lo era, perché in realtà l’Udinese ha parlato sì, ha trattato sì, ma non ha mai raggiunto il punto di chiusura e al momento, su questo discorso, non la definirei un’operazione sfumata, ma resta comunque a grande distanza.”