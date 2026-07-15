Inghilterra-Argentina, su X definiscono lo show di Adani “carnevale psichiatrico”
I tifosi si sono scagliati contro la telecronaca a dir poco faziosa della Rai: "Alberto Rimedio ha un’indennità in busta paga per sopportare Lele Adani"
Inghilterra – Argentina è sicuramente tra le partite più intense e assurde di questi Mondiali. La formazione inglese ha dominato con un gol fino all’85, facendosi poi rimontare e superare sul finale da Messi e compagni. Ma il vero protagonista era fuori dal campo. Su X infatti i tifosi si sono scatenati con l’hashtag#InghilterraArgentina per commentare la telecronaca di Lele Adani, definita, dai più buoni, filo-argentina.
Lalaith • Ha urlato come un deficiente per cinque minuti, ma la voce non l’ha persa purtroppo.
Antonio Drago Lele Adani dovrebbe essere un valido motivo per essere esclusi dal pagamento del canone. Imbarazzante #InghilterraArgentina #RaiSport #Adani
Cux 🏍️ Alberto Rimedio ha un’indennità in busta paga per sopportare Lele Adani #InghilterraArgentina
Paolo De Cian Pensavo di guardare la partita su Rai Uno non su Argentina Channel. #InghilterraArgentina
hidalgo Suicidio tattico dell’Inghilterra. Adani sempre straordinariamente senza vergogna. Fine. #InghilterraArgentina
Fra Slim @RaiSport Cacciate Adani…. È una vergogna questa telecronaca sguaiata #inghilterraargentina
Francesco Bologna 🇪🇺 🇮🇱 Che @RaiUno accetti la “telecronaca” di #InghilterraArgentina di #Adani, trasformando il servizio pubblico in un carnevale psichiatrico è scandaloso.
La telecronaca di Adani#InghilterraArgentina pic.twitter.com/gpA4OnBHIG
— Andrea Trespi (@AndreaTrespi) July 15, 2026