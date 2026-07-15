Inghilterra-Argentina, su X definiscono lo show di Adani “carnevale psichiatrico”

I tifosi si sono scagliati contro la telecronaca a dir poco faziosa della Rai: "Alberto Rimedio ha un’indennità in busta paga per sopportare Lele Adani"

Inghilterra-Argentina, su X definiscono lo show di Adani “carnevale psichiatrico”

Db Milano 14/02/2026 - campionato di calcio serie A / Inter-Juventus / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Daniele Adani

Inghilterra – Argentina è sicuramente tra le partite più intense e assurde di questi Mondiali. La formazione inglese ha dominato con un gol fino all’85, facendosi poi rimontare e superare sul finale da Messi e compagni. Ma il vero protagonista era fuori dal campo. Su X infatti i tifosi si sono scatenati con l’hashtag#InghilterraArgentina per commentare la telecronaca di Lele Adani, definita, dai più buoni, filo-argentina.

 Lalaith • Ha urlato come un deficiente per cinque minuti, ma la voce non l’ha persa purtroppo.
Antonio Drago Lele Adani dovrebbe essere un valido motivo per essere esclusi dal pagamento del canone. Imbarazzante #InghilterraArgentina #RaiSport #Adani
Cux 🏍️ Alberto Rimedio ha un’indennità in busta paga per sopportare Lele Adani #InghilterraArgentina