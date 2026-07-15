Stavolta l’Inghilterra non si riprende più. Che cos’ha fatto l’Argentina: rimonta e va in finale

L'Inghilterra vinceva 1-0 fino all'84esimo, poi reti di Fernandez e Lautaro. Gli esperti diranno che l'Inghilterra si è chiusa troppo ma la forza dell'Argentina è stata notevole

Serata stratosferica di calcio. L’Argentina va in finale contro la Spagna. Battuta l’Inghilterra in rimonta 2-1. Fino al minuto 84, l’Argentina era fuori dal Mondiale. Poi, due gol. Prima Enzo Fernandez che ha pareggiato la rete di Gordon. E poi il gol decisivo di Lautaro di testa. Entrambi su assist di Messi.

Gli esperti ci diranno che l’Inghilterra ha perso nel momento in cui ha deciso di arretrare. Ma ha deciso di arretrare? O è stata costretta? La forza d’urto dell’Argentina è stata notevole. Ha colpito due pali, sempre con MacAllister.

Sembrava la volta giusta per gli inglesi. Sono andati vicinissimo alla finale. Evidentemente c’è una maledizione su di loro.

L’Argentina ha vinto senza aiuti dell’arbitro. Ha vinto di carattere, di determinazione. Di forza. Non avevamo mai visto Paredes giocare così. Enzo Fernandez è un gladiatore. In panchina Scaloni è il tecnico più sottostimato della storia del calcio. La squadra l’ha cambiata lui nel secondo tempo. E quando hanno visto il baratro della sconfitta, ciascuno ha dato quello che aveva.

Messi come Maradona, due finali Mondiali consecutive.