Il sabato di Malagò tra imbarazzo e inquietudine per il caso Pirlo (meno vicino all’Italia)

La vicenda dei figli procuratori

Giovanni Malagò ha trascorso un sabato che non avrebbe immaginato. Sul mare di Sabaudia a scorrere sul telefonino le continue dichiarazioni di politici contro Pirlo. Sia per il caso Russia (lui ambasciatore della Fonbet: broker che fa propaganda per il regime di Putin) sia per la nomina in sé (vedi dichiarazioni di La Russa e Abodi). Sia per la vicenda dei figli di Pirlo e Maldini che sarebbero procuratori e per una vicenda simile Lippi non poté rientrare nella Nazionale come direttore tecnico: il figlio Davide era procuratore. In questo caso, però, c’è una differenza. È vero che i figli di Pirlo e Maldini lavorano entrambi in agenzie di procuratori ma sono collaboratori, non hanno superato l’esame e quindi non sono iscritti all’albo. Certo – scrive il Corsera, resta la questione di opportunità e “forse, per questioni di opportunità, dovrebbero fare lo stesso un passo indietro. Martedì in Consiglio federale c’è chi potrebbe chiedere un chiarimento a Malagò”.

Malagò ha chiamato Maldini non Pirlo

Abbiamo detto che Malagò ieri non ha chiamato Pirlo. Silenzio. Ha invece chiamato Maldini “per affrontare una questione che rischia di sfuggire di mano e diventare un autogol”.

Scrive il Corsera con Alessandro Bocci che

“Pirlo è meno vicino all’azzurro di quanto lo fosse il giorno prima. In Figc conoscono la questione spinosa legata allo sponsor russo, ma non si aspettavano che deflagrasse in maniera così forte in un sabato italiano a tinte forti”.

Gli avvocati di Pirlo ostentano tranquillità. quando si libera dall’Fc United, decade anche il contratto con il colosso di scommesse russo.E potrà firmare per la Nazionale.