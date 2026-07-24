Il Real Madrid è convinto di acquistare Rodri, lui non vuole rinnovare col City (Athletic)

Ha un contratto in scadenza nel 2027. Maresca ha dichiarato che resterà. Non ci sono ancora stati contatti concreti tra Real e City.

Il Real Madrid vorrebbe portare a casa Rodri (è madrileno) durante questo calciomercato estivo; il contratto del centrocampista col Manchester City scade nel 2027.

Il Real Madrid vuole Rodri

Athletic scrive:

I colloqui tra i due club devono ancora aver luogo, ma il Madrid è fiducioso che un accordo possa essere raggiunto. Avevamo riferito che i colloqui sul futuro al City di Rodri si sarebbero tenuti dopo la Coppa del Mondo, ma finora aveva mostrato poca voglia di estendere il suo contratto. Ha parlato del suo desiderio di tornare nel suo Paese d’origine lo scorso marzo: “Mi piacerebbe giocare di nuovo in Spagna, in Liga. A Madrid? Mi piacerebbe tornare, sì, ovviamente”.

Rodri aveva infatti giocato all’Atletico Madrid, per poi approdare al City nel 2019, collezionando 298 presenze col club inglese.

Oggi in conferenza stampa, il tecnico del City Enzo Maresca aveva dichiarato in merito: “Quando si parla di grandi giocatori è normale che ci siano tante speculazioni. Non sono preoccupato. Ha vinto il Mondiale ed è stato uno dei migliori giocatori del torneo. Qualsiasi allenatore vorrebbe avere Rodri in squadra. È un giocatore straordinario. Lunedì sarà operato, poi avrà bisogno di riposo e di recuperare. Successivamente tornerà con noi“.