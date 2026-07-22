Il Napoli lascerà Castel di Sangro il primo agosto per i festeggiamenti del centenario
Lo ha dichiarato il sindaco di Castel di Sangro a Canale 9: "I festeggiamenti sono a Napoli. Ci sarà festa anche qui, se qualche calciatore vuole rimanere".
Il Napoli tornerà in città per il Centenario
Angelo Caruso, sindaco di Castel di Sangro, ha parlato a Canale 9 della festa per il Centenario del Napoli del primo agosto.
Il primo cittadino ha dichiarato:
“Penso che la squadra non rimarrà qui. I festeggiamenti sono a Napoli ed è giusto così. Certo, arrivare il 30 luglio e partire il primo agosto è scomodo, ma pazienza. La festa ci sarà per chi rimane. Se qualche calciatore decide di non muoversi da qui, si divertirà comunque“.
Ricordiamo che gli azzurri saranno in Abruzzo in ritiro dal 30 luglio al 13 agosto. Attualmente la squadra è a Dimaro per il primo ritiro estivo.