Napoli in ritiro a Castel Di Sangro dal 30 luglio al 13 agosto
Gli azzurri faranno tappa in Abruzzo dopo il ritiro di Dimaro e prima di cominciare il campionato. Oggi la presentazione.
Napoli in ritiro estivo
Ufficiali le date del ritiro del Napoli a Castel Di Sangro; gli azzurri saranno in Abbruzzo dal 30 luglio al 13 agosto, a ridosso del centenario della società l’1 agosto.
Prima, ci sarà quello a Dimaro Folgarida dal 17 al 27 luglio.
Vivi questa estate in compagnia degli azzurri! ☀️
Ci vediamo a Castel di Sangro dal 30 luglio al 13 agosto ⛰️
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— Official SSC Napoli (@sscnapoli) June 4, 2026
Oggi si terrà alle 14:30 presso Palazzo Petrucci la presentazione dei ritiri, in cui sarà presente anche il presidente Aurelio De Laurentiis.