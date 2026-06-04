Napoli in ritiro a Castel Di Sangro dal 30 luglio al 13 agosto

Gli azzurri faranno tappa in Abruzzo dopo il ritiro di Dimaro e prima di cominciare il campionato. Oggi la presentazione.

Napoli in ritiro a Castel Di Sangro dal 30 luglio al 13 agosto

Mp Pisa 17/05/2026 - campionato di calcio Serie A / Pisa-Napoli / foto Matteo Papini/Image Sport nella foto: esultanza gol Amir Rrahmani

Napoli in ritiro estivo

Ufficiali le date del ritiro del Napoli a Castel Di Sangro; gli azzurri saranno in Abbruzzo dal 30 luglio al 13 agosto, a ridosso del centenario della società l’1 agosto.

Napoli, fulgeri, de laurentiis

Prima, ci sarà quello a Dimaro Folgarida dal 17 al 27 luglio.

Oggi si terrà alle 14:30 presso Palazzo Petrucci la presentazione dei ritiri, in cui sarà presente anche il presidente Aurelio De Laurentiis.

 