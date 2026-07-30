Il Leverkusen su Gutierrez: offre fino a 25 milioni

Il calciomercato Napoli, almeno per il momento, è concentrato sulle cessioni. Un giocatore azzurro che, dopo appena un anno, potrebbe cambiare squadra è Miguel Gutierrez.

Napoli, Il Bayer Leverkusen si fionda su Gutierrez: le ultime

Come riportato dalla Bild, il Bayer Leverkusen ha messo gli occhi sullo spagnolo per sostituire Alejandro Grimaldo. Grimaldo è stato ceduto all’Atletico Madrid per 25 milioni di euro. L’altro giocatore sul taccuino del club tedesco è Facundo Medina dell’Olympique Marsiglia che, rispetto a Gutierrez, ha doti più difensive.

Mentre il giocatore del Napoli è visto come un profilo da scegliere nel caso in cui si dovesse scegliere un terzino più robusto e con più qualità tecniche. I cartellini di questi due calciatori si aggirano tra i 20 ed i 25 milioni di euro (ricordiamo che il Napoli ha acquistato Gutierrez l’anno scorso dal Girona per circa 20 milioni di euro). Il Bayer Leverkusen, però, ha fretta di chiudere, visto che dovrà prendere il nuovo terzino entro l’inizio del ritiro di sabato prossimo.