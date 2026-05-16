Pisa-Napoli, gli esterni saranno Di Lorenzo e Spinazzola. Gutierrez in panchina

Lo riporta Sky Sport. In avanti riecco De Bruyne a supporto di Hojlund, con Alisson Santos a sinistra, e McTominay e Lobotka a centrocampo.

Pisa-Napoli si avvicina a grandi passi e quello che potrebbe essere il match point Champions sarà giocato senza uno dei soldati più fedeli di Conte: Politano, out per squalifica. Per questo il salentino ridisegnerà le corsie esterne, rilanciando Spinazzola dal primo minuto. Il punto di Sky Sport.

Pisa-Napoli, la probabile formazione degli azzurri

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; De Bruyne, Hojlund, Alisson. All. Conte

Dalla partita di domani dipenderà molto del futuro del Napoli

Il futuro di Conte

Intanto Francesco Modugno, giornalista di Sky, ha parlato del futuro del tecnico salentino:

“C’è in vista una verifica finale per capire se c’è quella convergenza di visioni per andare ancora avanti insieme, indipendentemente da quell’anno di contratto sul quale poi, nel caso, si discuterebbe. Ma quella è un’altra storia. La storia, per il momento, è Pisa ed è da lì che passa la stagione del Napoli. Servono tre punti, insomma, gli ultimi che mancano. Troppe volte il Napoli fin qui ha rimandato la certificazione della Champions League e vuole ottenere a Pisa il pass definitivo”.