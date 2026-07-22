Il Frosinone punta al tris dal Napoli: dopo Zerbin e Hasa, vuole Cheddira
Per l'attaccante sarebbe un ritorno nel club; tra i due presidenti ci sarebbe stato un contatto per valutare la fattibilità. Quasi fatta per il passaggio al Frosinone di Zerbin e Hasa, scrive Di Marzio.
Il Frosinone, dopo Zerbin e Hasa, punta anche a un altro giocatore del Napoli, ovvero Walid Cheddira. L’attaccante, che era vicino al Verona, ora potrebbe riapprodare nel club in cui ha già giocato nella stagione 2023-24, in Serie A.
Frosinone su Cheddira
Come riportato da Gianluca Di Marzio:
Tra il presidente del Napoli e quello del club ciociaro ci sarebbe stato un contatto per valutare la situazione del giocatore, che conosce già molto bene l’ambiente giallazzurro.
Per Cheddira, come detto, sarebbe un ritorno: segnò 7 gol in 35 presenze nella stagione 2023-24. Si aggiungerebbe ad Hasa e Zerbin, promessi sposi del club; la concorrenza per l’attaccante marocchino, però, non manca, perché dalla Serie B c’è un forte interesse del Verona e del Padova.