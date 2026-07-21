Scoppia il caso Zerbin-Frosinone. Alvini: “Il Napoli non vuole darcelo, non capisco perché”

Dopo l'allenatore, interviene il ds Castagnini, sempre a Sky Sport, e smorza i toni: "Non è che il Napoli non vuole darcelo. Stiamo portando avanti la trattativa"

Zerbin piccolo caso di giornata

Ci pensa l’allenatore del Frosinone Massimiliano Alvini ad attirare l’attenzione sul caso Zerbin-Frosinone. Intervistato da Sky Sport, il tecnico ha parlato dal ritiro al Terminillo:

“Qualche operazione è necessaria, siamo consapevoli. Sono arrivati dei profili graditi, così come gradite sono state le conferme. Zerbin? È un profilo che ci piace, non capisco perché il Napoli non ce lo voglia dare“.

Qualche ora dopo, è dovuto intervenire il direttore sportivo del Frosinone Renzo Castagnini:

“Non è che il Napoli non ce lo vuole dare. È un giocatore che ha esperienza in Serie A e che ci interessa, il Napoli lo sa benissimo: stiamo portando avanti questa trattativa, speriamo vada in porto. Il giocatore va bene a noi e all’allenatore, trovare un’intesa sarebbe una buona cosa“.

Lo scorso anno l’esterno era stato ceduto in prestito alla Cremonese, dove ha fornito tre assist in campionato; non si è concretizzato l’obbligo di riscatto poiché il club lombardo è retrocesso in Serie B.