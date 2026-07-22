Il Napoli tra Rao e Cheddira sta per incassare 5 milioni

Quattro arrivano dal Verona che prende Cheddira a titolo definitivo. Rao invece sarà ceduto in prestito al Pisa. Ne scrive la Gazzetta

Il Napoli sta piazzando due giocatori in Serie B, si tratta di Walid Cheddira ed Emanuele Rao. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, ci sono rispettivamente Verona e Pisa interessati ai due attaccanti.

Il Napoli sta piazzando Cheddira e Rao in Serie B

Il quotidiano scrive che su Cheddira, dopo l’esperienza a Lecce e Sassuolo lo scorso anno, si era fatto avanti il Padova, ma è stato l’Hellas Verona ad accontentare le richieste del Napoli; la cessione dovrebbe arrivare a titolo definitivo per circa 4 milioni.

Per quanto riguarda Rao, che è presente al ritiro estivo di Dimaro degli azzurri:

Il Napoli lo vuol cedere solo in prestito per un milione secco, senza opzioni: ieri mattina il Pisa ha fatto partire una mail con la richiesta, offrendo un contratto da 400mila euro al giocatore, e gli azzurri sono pronti a dire di sì.