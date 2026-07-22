Il Napoli tra Rao e Cheddira sta per incassare 5 milioni

Quattro arrivano dal Verona che prende Cheddira a titolo definitivo. Rao invece sarà ceduto in prestito al Pisa. Ne scrive la Gazzetta

Il Napoli tra Rao e Cheddira sta per incassare 5 milioni

Mg La Spezia 07/11/2025 - campionato di calcio serie B / Spezia-Bari / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: Emanuele Rao

Il Napoli sta piazzando due giocatori in Serie B, si tratta di Walid Cheddira ed Emanuele Rao. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, ci sono rispettivamente Verona e Pisa interessati ai due attaccanti.

Il Napoli sta piazzando Cheddira e Rao in Serie B

Il quotidiano scrive che su Cheddira, dopo l’esperienza a Lecce e Sassuolo lo scorso anno, si era fatto avanti il Padova, ma è stato l’Hellas Verona ad accontentare le richieste del Napoli; la cessione dovrebbe arrivare a titolo definitivo per circa 4 milioni.

centravanti napoli Cheddira

Per quanto riguarda Rao, che è presente al ritiro estivo di Dimaro degli azzurri:

Il Napoli lo vuol cedere solo in prestito per un milione secco, senza opzioni: ieri mattina il Pisa ha fatto partire una mail con la richiesta, offrendo un contratto da 400mila euro al giocatore, e gli azzurri sono pronti a dire di sì.