Ibrahimovic contro Rudi Garcia: “Dovrebbe vergognarsi, il Belgio è uscito per colpa sua!”

Il Belgio ha detto addio al Mondiale. La Spagna ha vinto ieri sera il quarto di finale con il risultato finale di 2-1. Il marcatore decisivo è stato Merino, che ha sfruttato al meglio l’errore di Lammens. Quest’ultimo era entrato per Courtois, che aveva dei problemi fisici ma che secondo lui poteva restare in campo. Questa decisione di Rudi Garcia di sostituire il portiere del Real Madrid è stata duramente criticata anche da Zlatan Ibrahimovic, già protagonista di diverse dichiarazioni molto forti.

L’attacco di Ibrahimovic a Rudi Garcia

L’ex giocatore svedese, ed ora dirigente del Milan, ha rilasciato queste parole a Fox Sports, dove sta facendo l’opionista proprio per questo Mondiale:

“Questa sconfitta è colpa dell’allenatore. È stata una sua decisione a costare la partita al Belgio. Perché far entrare Lammens quando Penders era in panchina? Solo perché uno gioca nel Manchester United e l’altro nello Strasburgo? Non si sceglie così un portiere della nazionale”.

Ibrahimovic ha poi chiuso così il suo intervento sull’ex allenatore del Napoli:

“Penders è molto più forte. Lammens a questo livello è sopravvalutato. Tutti lo hanno visto. È vergognoso. Il commissario tecnico e l’allenatore dei portieri dovrebbero vergognarsi”.

Rudi Garcia, dal canto suo, continua difendere la sua scelta:

“Non ho rimpianti. In un Mondiale bisogna essere al cento per cento. Non ho mai fatto giocare calciatori che non fossero nelle migliori condizioni”.