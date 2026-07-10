Spagna-Belgio 2-1: Merino (ancora lui) entra e decide la partita all’88esimo, decisivo l’errore del portiere belga

Spagna-Belgio 2-1. È finita. Decisivo al minuto 88 ancora una volta Merino che già aveva deciso, sempre nel finale, il match col Portogallo. Tiro da lontano di Cubarsì, intervento goffo di Lammens (che ha sostituito Courtois uscito per infortunio) e Merino segna da pochi passi. Sarà così Spagna-Francia la prima semifinale. La Spagna ha avuto sempre il controllo della partita. Bravo il Belgio a segnare sull’unica occasione costruita.

Vantaggio spagnolo alla mezz’ora con Fabian Ruiz che mette in rete su respinta di Courtois su girata di Dani Olmo. Il Belgio di Rudi Garcia soffre però non si arrende. E al 41esimo pareggia con De Ketelaere in tuffo di testa. Azione aperta da un illuminante tocco di prima di De Bruyne per Castagne. De Bruyne questa sera sta giocando decisamente meglio rispetto alle prime partite, anche perché ha più spazio visto che la Spagna sta attaccando lasciando molti varchi alle spalle. Poi, però, non regge fisicamente e all’80esimo viene sostituito: è stato ammonito e ha accusato crampi.

Nella ripresa, al 55esimo De La Fuente sostituisce Fabian e Alex Baena con Pedri e Ferran Torres. Risponde Rudi Garcia che al 60esimo tira fuori Trosard, Vanaken e De Cuyper; al loro posto in campo Witsel, Lukaku e Seys.

Siamo al break per il caldo.

71′: brutto colpo per il Belgio, esce Courtois per infortunio. Sostituito da Lammens portiere del Manchester United.

80′: per la Spagna fuori Oyarzabal e dentro Nico Williams.

81′: crampi per De Bruyne.

85′: ammonito De Bruyne che poi viene sostituito da Saelemaekers. La Spagna fa entrare Merino al Posto di Dani Olmo.

88′: gol di Merino, papera di Lammens.

97′: è finita, Spagna-Belgio 2-1.