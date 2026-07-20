Vergara: “Allegri? È simpatico”. Politano sugli infortuni: “Un po’ di sfiga, speriamo che cambi l’aria”

Primo evento della SscNapoli con i tifosi in ritiro. Questa sera alle 21 quattro calciatori del Napoli rispondono alle domande dei tifosi:

Alisson Santos

Sam Beukema

Matteo Politano

Antonio Vergara

Arrivano i calciatori sul palco presentanti da Nicola Lombardo. Carlo Alvino gira tra i tifosi:

Domanda per Alisson: Oggi Anguissa ti abbracciava e cosa ti diceva?

“Scherzava con me, nulla di speciale”

Per Vergara: Ti senti pronto?

“Sentirsi pronti è dura, ma spero di essere all’altezza di questo Napoli”

Per Vergara: Cosa hai provato quando hai fatto il gol contro il Chelsea?

“A parole è inspiegabile”

Per Vergara: Come fate a superare quando prendete un gol? E quando vai in Nazionale puoi salutarmi Donnarumma?

“Se ci vado. Quando giochi a questo gioco è automatico prendere gol e resettare”

Per Vergara: Dicci qualcosa di Allegri

“Non lo conosco ancora bene, è simpatico”

Per Politano: Cosa vedi di differente tra gli allenamenti di Conte e quelli di Allegri?

“Abbiamo iniziato da poco, per le differenze ci sentiamo tra qualche mese”

Per Politano: Trovi una spiegazione per tutti questi infortuni?

“È una bella domanda che ci siamo fatti anche noi, speriamo che cambi l’aria”

Per Politano: Cosa puoi dare ancora per questa maglia?

“Possiamo dare il massimo come abbiamo sempre fatto. E fortunatamente qualche soddisfazione ce la siamo tolta”

Per Alisson: Cosa hai provato quando hai saputo dell’interessamento del Napoli

“Ero molto contento, volevo subito venire qui perché è un grande club e per me è un sogno”

Per Alisson: Cosa hai provato quando hai segnato contro la Roma? Perché sei legato al numero 27?

“Ero molto felice quando ho fatto il mio primo gol con la maglia del Napoli. Sono legato al 27 perché è la data del mio compleanno”

Per Vergara: Con Allegri ci sarà la possibilità di vederti in un altro ruolo?

“Sto facendo allenamento più da mezz’ala, vedremo”

Per Vergara: Cosa suggerisci a un ragazzo che vuole fare il calciatore?

“Il segreto è divertirsi perché se ti diverti vivi tutto in maniera più leggera”

Per Vergara: Cosa pensi della situazione dei giovani calciatori in Italia?

“Siamo un po’ indietro rispetto alla Spagna, ma speriamo di migliorare perché di giovani bravi ne abbiamo”

Per Politano: Qual è la promessa che hai fatto a te stesso e ancora non sei riuscito a mantenere?

“Quello di vincere un altro scudetto a Napoli e entrare nella storia del Napoli calcio”

Quanto è importante avere uno come Mazzocchi nello spogliatoio

Vergara: “Troppo importante”

Beukema: “È molto importante avere ragazzi napoletani nello spoglatoio”

Qual è il coro che vi gasa di più?

Tutti intonano Un giorno all’improvviso

Per Vergara: Come hai superato le difficoltà nel tuo percorso calcistico?

“La parte fondamentale è stata la mia famiglia che mi è stata sempre accanto e poi il fatto che il calcio è sempre passione. Essere innamorati di questo sport ti fa andare avanti”

Per Beukema: Come mai questo cambio di look?

“Sono andato in vacanza in Giappone e poi quando sono tornato la mia famiglia mi ha detto “cambia look”. Avevo paura, ma sono molto contento”

Cosa pensate degli allenamenti di Allegri?

Politano. “Impressioni positive, stiamo facendo tante partitine e possessi”. Alisson: “Politano ha detto tutto”

Per Politano: Sei qui da sette anni, ti piacerebbe essere il capitano?

“No, c’è giovanni che è un grande capitano e sono contento di essere il suo vice”

Per Politano: Come ci si sente ad essere il purgatore del Milan?

“È una bella abitudine e sono felice”

Per Beukema: Dove arrivate in Champions?

“Almeno vogliamo fare meglio rispetto all’anno scorso, vogliamo arrivare il più lontano possibile”

Chi è il più simpatico negli spogliatoi?

Alisson: “Io”. Politano lo contraddice e infine tutti concordano su Mazzocchi

Come posso fare per un autografo perché dal sito è impossibile?

Risponde Nicola Lombardo: “Lo chiedi a Guido Baldari e ti aiuta”.

Per Alisson: Dai lezione private di ballo?

“Sì, vieni dopo e facciamo insieme”

Per Beukema: Che sensazione è stata vincere la Supercoppa contro il Bologna?

“È stato il mio primo trofeo a Napoli, è stato bellissimo. Spero di vincerne ancora di più”

Per Vergara: Quando sei arrivato al Napoli avevi paura?

“Paura no, ma mi sono messo dietro il banco di scuola e ho cercato di imparare il più possibile”

Per Beukema: Qual è il tuo gioco preferito alla Palystation?

“Il mio gioco preferito è FIFA. Cosa voglio raggiungere? Andare in nazionale e a Napoli vincere un bello scudetto”

Per Politano: Qual è il terzino che ti ha messo più in difficoltà^

“Theo Hernandez”

Per Beukema: Come è stato arrivare dopo lo scudetto?

Beukema: “Quando ti chiamano i campioni d’Italia sei onorato e vuoi venire subito, poi difendere lo scudetto è sempre difficile”.