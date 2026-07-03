Hamilton fa la pole nella qualifica Sprint a Silverstone, vincere il Mondiale non è più impossibile

Il pilota di casa condividerà la prima fila con la Mercedes di Kimi Antonelli. Il pilota della Ferrari si è imposto con un giro di 1:28.376. Domani la Sprint e le qualifiche.

Hamilton fa la pole nella qualifica Sprint a Silverstone, vincere il Mondiale non è più impossibile

Lewis Hamilton of Scuderia Ferrari celebrates his second place during the Monaco Grand Prix at Circuit de Monaco in Monaco Ville, Monaco, on June 7, 2026. (Photo by Andrea Diodato/NurPhoto) (Photo by Andrea Diodato / NurPhoto via AFP)

Lewis Hamilton fa la pole per la qualifica Sprint a Silverstone, in Gran Bretagna. Il pilota di casa condividerà la prima fila con la Mercedes di Kimi Antonelli. Terzo tempo per la Red Bull di Verstappen. Quarto Charles Leclerc.

Pole di Hamilton a Silverstone

Hamilton si è imposto con un grande giro, 1:28.376 e chiude davanti ad Antonelli e Verstappen. Domani, sabato 4 luglio, alle ore 13 ci sarà la Sprint, mentre alle 17 le qualifiche per definire la griglia di partenza del Gran Premio.

Hamilton Ferrari

Il Gp di Gran Bretagna di Formula 1 si terrà domenica 5 luglio dalle ore 16.

Nella classifica piloti, l’inglese della Ferrari dista 46 punti dalla vetta, occupata dall’italiano Antonelli. Potrebbe davvero riuscire a portarsi a casa il suo ottavo titolo mondiale.