Hamilton fa la pole nella qualifica Sprint a Silverstone, vincere il Mondiale non è più impossibile
Il pilota di casa condividerà la prima fila con la Mercedes di Kimi Antonelli. Il pilota della Ferrari si è imposto con un giro di 1:28.376. Domani la Sprint e le qualifiche.
Lewis Hamilton fa la pole per la qualifica Sprint a Silverstone, in Gran Bretagna. Il pilota di casa condividerà la prima fila con la Mercedes di Kimi Antonelli. Terzo tempo per la Red Bull di Verstappen. Quarto Charles Leclerc.
Pole di Hamilton a Silverstone
Hamilton si è imposto con un grande giro, 1:28.376 e chiude davanti ad Antonelli e Verstappen. Domani, sabato 4 luglio, alle ore 13 ci sarà la Sprint, mentre alle 17 le qualifiche per definire la griglia di partenza del Gran Premio.
Il Gp di Gran Bretagna di Formula 1 si terrà domenica 5 luglio dalle ore 16.
Nella classifica piloti, l’inglese della Ferrari dista 46 punti dalla vetta, occupata dall’italiano Antonelli. Potrebbe davvero riuscire a portarsi a casa il suo ottavo titolo mondiale.