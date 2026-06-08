Kimi Antonelli: “Rispetto all’anno scorso sono maturato molto, i momenti brutti mi hanno cambiato la mentalità”

A La Stampa dopo la vittoria a Monaco: "È stato uno dei giorni in cui mi sono sentito meglio in assoluto, l’unica persona che poteva fermarmi probabilmente ero io stesso".

Kimi Antonelli ha vinto il Gp di Formula 1 di Monaco e ha rilasciato un’intervista a La Stampa dove ha raccontato le emozioni che ha vissuto. Secondo posto per Hamilton, ha completato il podio Hadjar con la sua Red Bull.

Kimi Antonelli racconta la vittoria a Monaco

Nel raccontare la sua quinta vittoria, il pilota Mercedes ha dichiarato: “È stato un weekend incredibile, una gara incredibile. Una di quelle giornate in cui viene tutto naturale. Non mi aspettavo di avere questo passo. La macchina era una bestia, mi sono sentito tutt’uno con lei, ogni cosa sembrava perfetta“.

Gli hanno ricordato che la sua gara è sembrata quella di Ayrton Senna nel 1988: “È stato uno dei giorni in cui mi sono sentito meglio in assoluto seduto su una macchina da corsa, l’unica persona che poteva fermarmi probabilmente ero io stesso“.

Antonelli ha vinto tutti i quattro Gp in cui è partito dalla pole position e ora ha staccato in classifica di 66 punti: “Sicuramente è un momento fantastico, devo continuare a sfruttare al massimo ogni opportunità. Rispetto all’anno scorso sono maturato molto. Ho imparato tanto soprattutto dai momenti brutti. Credo che essere riuscito a rialzarmi, a ripartire e a tornare a quei livelli di prestazione sia stato fondamentale per me. Mi ha fatto crescere e ha cambiato molto anche la mia mentalità“.