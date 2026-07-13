Haaland, Cascarino: “In Norvegia-Inghilterra è stato sostituito per colpa di un malore”

"Fisicamente non sembrava in forma. Non toccava molto la palla comunque, ma sono rimasto sorpreso anche dalla quantità di energia che gli mancava"

La Norvegia ha salutato il Mondiale a causa del ko di sabato scorso contro l’Inghilterra. In casa norvegese bisogna registrare una doppia sensazione: grande gioia per il quarto di finale raggiunto (prima volta nella storia) e l’amarezza per non aver sfruttato la grande occasione capitata a Sorloth, colpevole di non aver passato il pallone ad Haaland: sarebbe stato il 2-0.

Norvegia-Inghilterra, Haaland sostituito per colpa di un malore

Proprio l’attaccante del Manchester City è protagonista di un retroscena sulla sua sostituzione, avvenuta al 106. Il The Sun ha infatti riportato le parole di Tony Cascarino (ex attaccante del Chelsea ed ora commentatore del canale inglese ITV) al World Cup Weekender:

“Ho ricevuto un messaggio durante l’intervallo che a quanto pare diceva che Erling Haaland non stava bene. Era un altro di quelli che soffrivano di un malanno. Fisicamente non sembrava in forma. Non toccava molto la palla comunque, ma sono rimasto sorpreso anche dalla quantità di energia che gli mancava”.

Al netto di questo retroscena, la Norvegia di Haaland e compagni è stata sicuramente la sorpresa di questi mondiali.