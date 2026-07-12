Trump ai Mondiali tifa Inghilterra, è un fan di Harry Kane

L’Inghilterra è in semifinale dove incontrerà l’Argentina di Messi. E ora ha un un tifoso in più: Donald Trump.

Dopo l’uscita degli Stati Uniti, Trump cambia squadra

Come rivelato dal Mail on Sunday, infatti, il presidente degli Stati Uniti ieri sera ha tifato l’Inghilterra. La notizia sarebbe arrivata da una fonte vicina allo stesso Donald Trump. Quest’ultimo si sa che non è un grande amante del calcio, ma tifa per la Nazionale dei Tre Leoni dall’uscita degli Stati Uniti contro il Belgio.

Trump è un ammiratore di Harry Kane. Lo stesso presidente degli Stati Uniti ha svelato di aver giocato una partita di golf a Palm Beach con l’attaccante inglese: “Penso che Kane sia un grande giocatore. Ho giocato a golf con lui e mi piace molto”.

Il calciatore del Bayern Monaco ha commentato così quell’esperienza:

“Abbiamo giocato circa 18 mesi fa, mi ha invitato a giocare quando ero a Palm Beach. È stata un’esperienza piuttosto surreale, incontrarlo e giocare a golf con lui. Lui gioca veramente molto bene e anche io sono piuttosto bravo a golf, è stata un’esperienza unica. È stato fantastico ricevere il suo invito”. L’Argentina di Messi, dunque, avrà un tifoso contro davvero illustre: Donald Trump