Gli argentini trovano la borraccia di Pickford con le istruzioni per i rigori, la reazione di Messi (VIDEO)

Su Instagram, Luis Martín, un preparatore atletico argentino, ha condiviso la foto della borraccia: "Peccato che non avessimo gli stessi piani, amico"

Nel bel mezzo della festa in campo, con i giocatori dell’Inghilterra ormai avviati verso il tunnel frastornati dalla incredibile rimonta subita, un membro dello staff dell’Albiceleste ha trovato a terra la borraccia di Jordan Pickford. Attaccata alla bottiglia c’era la sua lista di appunti su come avrebbero tirato i rigori, nome per nome. A far impazzire tutti è la reazione di Messi

👀🇦🇷 ¡No dejaron pasar ningún detalle! Tras el triunfo ante Inglaterra, los jugadores de la Selección argentina encontraron la botella del arquero Jordan Pickford y fueron a revisar las anotaciones que tenía preparadas para una eventual definición por penales. Leé más en… pic.twitter.com/UR7wZfPj2J — El Comodorense (@ElComodorense) July 16, 2026

La faccia di Messi

Nelle immagini, riprese da ESPN, si vede per esempio Nico González che mostra a Messi le istruzioni. L’espressione e la reazione del numero 10 sono impagabili.

Dopo, su Instagram, il professor Luis Martín, un preparatore atletico argentino, ha condiviso una foto della borraccia… con un commento: “Peccato che non avessimo gli stessi piani, amico”.

Le istruzioni su Messi indicavano “finto mancino, buttati sulla destra”. Niente e nessuno è lasciato al caso. Persino per Gero Rulli, il portiere di riserva, si erano preparati.