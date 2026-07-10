Fabian Ruiz (il cammellone) porta la Spagna in vantaggio. Poi pareggia De Ketelaere

Fabian Ruiz, a Napoli lo vollero gli Ancelotti

Spagna-Belgio 1-1 alla fine del primo tempo. Fabian Ruiz il cammellone. Ne è passato di tempo da quando la piazza di Napoli aveva sentenziato che il centrocampista spagnolo non fosse adeguato al Napoli. Al fondo, l’accusa era la stessa che viene mossa a Meret: freddo di chiamata. Nel suo caso anche lento. In realtà Fabian è sempre stato un bel giocatore. Portato a Napoli dagli Ancelotti. Difeso da tutti i tecnici che lo hanno allenato a Napoli, persino da Gattuso. A conferma che il suo valore non era in discussione.

Fabian però ha fatto commettere errori anche a persone che di calcio sanno più dei tifosi del Napoli. Luis Enrique lo escluse dai Mondiali in Qatar nel 2022. Poi però nel suo Psg, dopo un’iniziale panchina, gli consegnò un ruolo e una maglia da titolare.

Bel pareggio di De Ketelaere in tuffo di testa

Adesso ai Mondiali ha segnato il gol che ha portato la Spagna in vantaggio sul Belgio di Rudi Garcia. Bella azione della formazione di De La Fuente, con Yamal che sulla destra serve in profondità Pedro Porro; cross basso al centro, tiro di Dani Olmo (sempre bel giocatore) che viene respinto da Courtois. Sul pallone si avventa Fabian Ruiz che di destro mette in rete. È l’1-0 per la Spagna in questo secondo quarto di finale.

Il Belgio però non si arrende e alla prima fiammata pareggia. Bel colpo di testa in tuffo di De Ketelaere su cross di Castagne servito di prima in modo illuminante da De Bruyne. Così l’ex Milan (oggi all’Atalanta) pone fine al record di imbattibilità del portiere iberico. Per lui, terzo gol a questi Mondiali. La partita è più che aperta che mai.

Il Belgio sta giocando con De Bruyne e Doku titolari. Lukaku in panchina. Chi vince, affronta la Francia in semifinale.