Fabian Ruiz è diventato un centrocampista completo, se segnasse di più sarebbe sul podio del Pallone d’Oro (Le Parisien)

E’ Fabian Ruiz la chiave di volta del Psg di Luis Enrique; è il giocatore che meglio rappresenta la forza devastante della formazione del tecnico spagnolo. Almeno secondo Dominique Sévérac, esperto del Psg ed editorialista di Le Parisien , che ha risposto in una chat ai tifosi.

L’esaltazione di Fabian Ruiz

Il centrocampo del Psg il migliore d’Europa? È sempre difficile fare una classifica. Anche Arsenal e Bayern non sono male. Il Chelsea nelle sue serate migliori è fantastico. Per me sì, un centrocampo inarrestabile, soprattutto grazie alla trasformazione di Fabian Ruiz, che ho trovato eccellente nell’ultimo anno, dopo averlo criticato molto. L’ennesimo giocatore trasformato da Luis Enrique. Sta iniziando a diventare una tendenza. Oggi tutti vogliamo sognare con Vitinha, ma i movimenti di Ruiz, il suo gioco sia con che senza palla, la sua capacità di giocare in avanti e accelerare il gioco, lo trovo fenomenale. Se segnasse di più, potrebbe finire terzo nel Pallone d’Oro come Vitinha. Soprattutto perché la Spagna ha grandi possibilità di vincere la Coppa del Mondo.

Lo spagnolo è diventato un centrocampista completo con Luis Enrique

Sévérac sottolinea l’importanza della pazienza nello sviluppo dei giovani talenti:

giocatori come Lucas Chevalier o Bradley Barcola possono avere un inizio difficile, ma con determinazione e tempo possono emergere e diventare fondamentali. In questo contesto, Fabian Ruiz rappresenta un esempio di trasformazione riuscita: sotto la guida di Luis Enrique, è diventato un centrocampista completo, capace di dettare i tempi, accelerare il gioco, muoversi negli spazi e inserirsi efficacemente in fase offensiva. Il Psg mantiene la sua imprevedibilità grazie ai terzini offensivi come Hakimi e Mendes, e, nonostante alcune difficoltà dovute a infortuni, la squadra è destinata a rimanere dominante in Europa nei prossimi anni. Infine, alcuni giocatori come Randal Kolo Muani, faticano ad adattarsi al sistema tattico di Luis Enrique, dimostrando che non è solo il talento a fare la differenza, ma anche la compatibilità con lo stile di gioco della squadra.