Spagna-Belgio, formazioni ufficiali: De Bruyne torna titolare

Belgio e Spagna si affronteranno per i quarti di finale dei Mondiali 2026. La vincente sfiderà la Francia in semifinale. Il match è previsto questa sera alle 21 (orario italiano) e sarà visibile su Rai 1 e su Dazn.

Le formazioni ufficiali di Spagna-Belgio

Spagna (4-2-3-1): Unai Simon, Porro, Cubarsì, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabian; Yamal, Olmo, Baena; Oyarzabal. Ct: De la Fuente.

Belgio (4-2-3-1): Courtois; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; De Bruyne, Raskin; Doku, Tielemans, Trossard; De Ketelaere. Ct. Rudi Garcia.

De Bruyne era stato lasciato in panchina contro gli Usa

Il ct Rudi Garcia aveva deciso di lasciare in panchina Kevin De Bruyne agli ottavi di finale contro gli Stati Uniti. E la mossa lo ha ripagato, perché è riuscito a vincere 4-1 senza uno dei suoi gioielli, che ormai è in calo.

Ora, però, contro la Spagna si è affidato a uno dei suoi giocatori di maggiore esperienza; vedremo se il centrocampista del Napoli riuscirà a essere uno dei protagonisti del match.

Lukaku, invece, si riconferma riserva di lusso.