È Badiashile, il gigante francese del Chelsea, l’altro nome per la difesa del Napoli

Badiashile, Maresca lo conosce bene

I nomi sono più o meno sempre gli stessi. Tiago Gabriel, Solet, qualcuno si ostina a citare Gatti (ma noi speriamo che sia solo routine) e poi lui il francese Benoit Badisahile. Che il Chelsea ha pagato 35 milioni di sterline dal Monaco e che gioca poco. È al Chelsea dal gennaio 2023, non è mai stato titolare. Ha giochicchiato. Di professione fa il difensore centrale. È grosso, è alto 1.94, è mancino. Ha due presenze nella Nazionale francese, che però risalgono al 2022. Il record di presenze in Premier col Chelsea risalgono alla stagione 23-24 la seconda con la maglia dei Blues: 18. L’anno dopo ha praticamente giocato tutta la Conference (compresa la finale ) vinta con Maresca in panchina. Ha giocato quattro volte in Champions: tre da titolare e poi un minuto contro il Napoli.

È la formula l’inghippo

Il Napoli lo vorrebbe e lui vuole venire a Napoli. Ora però c’è l’inghippo della formula. Il Chelsea vorrebbe venderlo, Manna preferirebbe prenderlo in prestito. Lui a Napoli verrebbe di corsa, scrive il Corsport con Fabio Mandarini:

“Una soluzione che Benoit ha ritenuto affascinate e lusinghiera, tanto da prenderla fortemente in considerazione: gli permetterebbe di rilanciarsi e di inseguire continuità in un campionato di alto livello e in Champions. Le porte di Badiashile sono aperte, insomma, anche se l’entourage assicura di avere anche offerte in Premier. Il Chelsea lo ha acquistato nel 2023 dal Monaco per 35 milioni di sterline”.