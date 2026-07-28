È Badiashile, il gigante francese del Chelsea, l’altro nome per la difesa del Napoli

Maresca lo conosce bene. È al Chelsea da tre stagioni, gioca poco (ma la Conference la giocò tutta). Il Napoli lo vorrebbe in prestito.

È Badiashile, il gigante francese del Chelsea, l’altro nome per la difesa del Napoli

Benoit Badiashile of Chelsea FC during the UEFA Champions League match between SSC Napoli and Chelsea FC at Stadio Diego Armando Maradona Naples Italy on 28 January 2026. (Photo by Franco Romano/NurPhoto) (Photo by Franco Romano / NurPhoto / NurPhoto via AFP)

Badiashile, Maresca lo conosce bene

I nomi sono più o meno sempre gli stessi. Tiago Gabriel, Solet, qualcuno si ostina a citare Gatti (ma noi speriamo che sia solo routine) e poi lui il francese Benoit Badisahile. Che il Chelsea ha pagato 35 milioni di sterline dal Monaco e che gioca poco. È al Chelsea dal gennaio 2023, non è mai stato titolare. Ha giochicchiato. Di professione fa il difensore centrale. È grosso, è alto 1.94, è mancino. Ha due presenze nella Nazionale francese, che però risalgono al 2022. Il record di presenze in Premier col Chelsea risalgono alla stagione 23-24 la seconda con la maglia dei Blues: 18. L’anno dopo ha praticamente giocato tutta la Conference (compresa la finale ) vinta con Maresca in panchina. Ha giocato quattro volte in Champions: tre da titolare e poi un minuto contro il Napoli.

maresca

È la formula l’inghippo

Il Napoli lo vorrebbe e lui vuole venire a Napoli. Ora però c’è l’inghippo della formula. Il Chelsea vorrebbe venderlo, Manna preferirebbe prenderlo in prestito. Lui a Napoli verrebbe di corsa, scrive il Corsport con Fabio Mandarini:

 “Una soluzione che Benoit ha ritenuto affascinate e lusinghiera, tanto da prenderla fortemente in considerazione: gli permetterebbe di rilanciarsi e di inseguire continuità in un campionato di alto livello e in Champions. Le porte di Badiashile sono aperte, insomma, anche se l’entourage assicura di avere anche offerte in Premier. Il Chelsea lo ha acquistato nel 2023 dal Monaco per 35 milioni di sterline”. 