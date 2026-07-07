De Bruyne, le due anime del Napoli: Allegri vorrebbe tenerlo, ma De Laurentiis vuole garanzie
Ieri il patron, incalzato, ha risposto che la maglia sta bene su ogni calciatore che la indossi con senso di appartenenza. La Gazzetta: "Kevin ha detto che vuole confrontarsi col club, ma bisogna avere voglia di indossare l’azzurro"
De Bruyne, il pensiero del Napoli
“Che farà De Bruyne? Allegri lo terrebbe volentieri, Kevin ha detto che vuole confrontarsi col club, mentre Aurelio non fa sconti neanche alla stella belga.
“De Bruyne come testimonial? Secondo me la maglia sta bene a qualunque calciatore che indossi in maniera cosciente e con senso di appartenenza la maglia del nostro caro e amato Napoli”. Ecco, bisogna avere voglia di indossare l’azzurro. Niente se, niente ma. Per il rispetto dei tifosi e di una storia recente vincente, che deve continuare a essere sempre molto ambiziosa.”
Le altre richieste ad Allegri
Per il resto lo sappiamo: Allegri è un aziendalista, come confermato dallo stesso De Laurentiis ieri in conferenza di presentazione della maglia. Cosa chiede quindi il patron al tecnico? Secondo la Gazzetta, di tenere Lucca come vice Hojlund e di provare a valorizzare Lang. Max, dal canto suo, vorrebbe un vice di Lorenzo e un nuovo portiere. Stop.