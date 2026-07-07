De Bruyne, le due anime del Napoli: Allegri vorrebbe tenerlo, ma De Laurentiis vuole garanzie

Ieri il patron, incalzato, ha risposto che la maglia sta bene su ogni calciatore che la indossi con senso di appartenenza. La Gazzetta: "Kevin ha detto che vuole con­fron­tarsi col club, ma biso­gna avere voglia di indos­sare l’azzurro"

De Bruyne, le due anime del Napoli: Allegri vorrebbe tenerlo, ma De Laurentiis vuole garanzie

Napoli's Belgian midfielder #11 Kevin De Bruyne reacts during the UEFA Champions League, league phase football match between PSV Eindhoven and Napoli at the Philips Stadium, in Eindhoven, on October 21, 2025. (Photo by NICOLAS TUCAT / AFP)

Certo, ieri i 90 minuti in panchina hanno fatto scalpore, soprattutto considerando che si trattava di un ottavo di finale del Mondiale. Ma, fondamentalmente, tutta la stagione di De Bruyne è stata caratterizzata da ombre e pochissime luci. Anche al Mondiale non ha particolarmente brillato, soprattutto se confrontato con l’altro belga del Napoli, Romelu Lukaku. Quindi, cosa fare? Un bel grattacapo per la società. Vincenzo Di Angelo, sulla Gazzetta, evidenzia opinioni differenti tra De Laurentiis e Allegri.

De Bruyne, il pensiero del Napoli

Kevin De Bruyne giocatore belga del NapoliSi legge sulla Gazzetta:

“Che farà De Bruyne? Alle­gri lo ter­rebbe volen­tieri, Kevin ha detto che vuole con­fron­tarsi col club, men­tre Aure­lio non fa sconti nean­che alla stella belga.

“De Bruyne come testi­mo­nial? Secondo me la maglia sta bene a qua­lun­que cal­cia­tore che indossi in maniera cosciente e con senso di appar­te­nenza la maglia del nostro caro e amato Napoli”. Ecco, biso­gna avere voglia di indos­sare l’azzurro. Niente se, niente ma. Per il rispetto dei tifosi e di una sto­ria recente vin­cente, che deve con­ti­nuare a essere sem­pre molto ambi­ziosa.”

Le altre richieste ad Allegri

 

 

Per il resto lo sappiamo: Allegri è un aziendalista, come confermato dallo stesso De Laurentiis ieri in conferenza di presentazione della maglia. Cosa chiede quindi il patron al tecnico? Secondo la Gazzetta, di tenere Lucca come vice Hojlund e di provare a valorizzare Lang. Max, dal canto suo, vorrebbe un vice di Lorenzo e un nuovo portiere. Stop.