Davvero il Como vuole Moise Kean? Sarebbe un colpaccio da scudetto (servono 40 milioni)

Il Corsport scrive di telefonata di perlustrazione. Pedullà dice: "Non è chiaro se l’agente ha agito di sua spontanea volontà o se la Fiorentina gli ha detto che a 40 milioni lo vende"

Moise Kean nel mirino del Como? Il centravanti ha un contratto con la Fiorentina fino al 2029 e la prossima stagione non giocherà coppe europee, mentre i lariani saranno in Champions. Sarebbe un colpaccio da scudetto per Fabregas. Già così il Como va iscritto alla lotta scudetto. Ricordiamo che hanno ri-acquistato Nico Paz dal Real Madrid. Con Moise Kean potrebbe diventare la seconda favorita, se non la prima per il titolo.

Kean al Como, per ora chiamata di perlustrazione

Stamani il Corriere dello Sport aveva riportato un contatto tra il Como e gli agenti dell’attaccante per capire la fattibilità dell’operazione. Kean vorrebbe restare a Firenze, ma con un’offerta di circa 40 milioni, i Viola potrebbero lasciarlo partire.

Questo ha scritto il Corsport:

“Prima chiamata per Moise Kean. Si tratta del Como di Cesc Fabregas, che nelle scorse ore ha contattato gli agenti del calciatore per capire gli eventuali margini di manovra per portare l’attaccante violazzurro sul lago. La risposta è stata che il classe 2000 sta bene a Firenze, ma che a fronte di un’offerta adeguata – ovvero circa 40 milioni – potrebbe partire. Al momento si tratta di una mera richiesta di informazioni, a cui potrebbe essere dato seguito come no”.

Pedullà: è un’iniziativa personale dell’agente o c’è altro?

Di questa trattativa ne ha parlato anche il giornalista Alfredo Pedullà:

“Kean costa 40 milioni più bonus. La Fiorentina ha sondato Arokodare che non è uno scappato di casa, e non viene a fare la riserva. Se fosse venuto a fare il titolare significa che la Fiorentina sta facendo delle valutazioni. Sulla storia al Como mi sono informato, il Como a oggi la ritiene un’operazione da fantacalcio, devono decidere se spendere 40 milioni per Chalobah e vogliono spendere meno per l’attaccante. È un idea dell’agente di Kean, ma ad oggi non ci sono le condizioni. Però mi chiedo, l’agente ha agito di sua spontanea volontà perché Kean vuole andare via, o la Fiorentina gli ha detto che a 40 milioni lo cedevano? Non mi sembra che la Fiorentina lo abbia blindato“.