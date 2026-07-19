Conte a Dazn: “Non sono stato contattato per il ruolo di CT”

Antonio Conte è stato ospite di Dazn nel lungo pre partita di Spagna-Argentina, finale del Mondiale 2026. Tanti i temi trattati dall’ex allenatore del Napoli, a partire dalla Nazionale.

“Sono state scelte persone di valore a capo della struttura – ha esordito Conte nelle dichiarazioni – Malagò lo conosciamo tutti, sappiamo cosa ha fatto come Presidente del Coni e conosciamo il valore e lo spessore della sua persona” ha sostenuto. Commenti positivi anche per Paolo Maldini.

“Non poteva restare fuori dal calcio – ha sostenuto – è stato il difensore più forte della storia italiana ed anche come dirigente ha fatto bene. Una figura che si è contraddistinta per serietà” ha ammesso. “La cosa più importante è che ci sia condivisione una volta che si fa una scelta, deve essere sposata nella maniera più assoluta, è la prerogativa per qualcosa di importante“.

Conte ha anche svelato un retroscena sulla Nazionale e sulla sua possibilità di diventare CT. “Non sono stato contattato“.