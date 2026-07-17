Spagna-Argentina, la Fifa spegne le polemiche: l’intervallo durerà “solo” 17′

La pausa dell’intervallo della finale tra Spagna ed Argentina durerà “solo” 17′. Come scrive il portale argentino El Clarin, la Fifa ha comunicato alle due Federazioni la durata esatta della pausa tra il primo ed il secondo tempo. Un modo per mettere a tacere le polemiche circa una maxi pausa da quasi mezz’ora per lasciar spazio ad un vero e proprio show canoro sullo stile del Super Bowl, il massimo evento sportivo che si disputa negli Stati Uniti.

Nulla di tutto ciò, insomma; l’AFA e la Federcalcio spagnola sono state informate del tempo reale dell’intervallo, con tanto di tempi dichiarati esatti tra esibizioni e montaggio del palco per l’esibizione. Al MetLife di New York a Shakira, Madonna e Justin Bieber spetteranno 11 minuti per i loro show canori, un tempo di gran lunga inferiore rispetto a quello temuto.

17′ di intervallo, gli hydratation break non si toccano

I restanti sei minuti, invece, saranno utilizzati per le operazioni di montaggio e smontaggio del palco oltre che per l’irrigazione del terreno di gioco, un altro degli aspetti che preoccupano la Spagna in vista della finale. In altre partite disputate al MetLife, il campo è apparso infatti molto secco e più lento del normale. Non cambieranno invece le pause per l’idratazione, ormai abituali in questo Mondiale a causa delle elevate temperature registrate nella maggior parte delle partite. Ce ne saranno due, come di consueto: una a metà del primo tempo e una a metà del secondo tempo della durata di tre minuti ciascuna.