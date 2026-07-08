Malagò: “Allargare i poteri del commissario straordinario per Euro 32 ad altri stadi. Salerno per eventuale lista B”

Il neo eletto Presidente della Figc Giovanni Malagò è intervenuto in audizione davanti alla Commissione Cultura della Camera. Nel suo intervento ha parlato dei poteri al Commissario straordinario ma anche di stadi.

“Nel momento in cui ci sarà l’assegnazione ufficiale degli stadi per organizzare i Campionati Europei 2032, con le valutazioni di Figc e Uefa, secondo parametri oggettivi, ritengo che possa essere presa in considerazione, solo per un discorso di buonsenso, l’idea di estendere e di allargare i poteri del commissario straordinario sia ad altri stadi sia a centri di allenamento con capienza inferiore” le parole riportate da TMW.

“Questo perché se domani una nazionale, per esempio la Germania o l’Olanda, scegliesse come luogo di allenamento l’impianto di Empoli per citarne uno a caso, perché magari nel loro girone si gioca al Franchi, è un peccato mortale non prendere in considerazione questa opportunità“.

Malagò, opzione eventuale lista B per Arechi, Ferraris e Renzo Barbera

Malagò ha anche aperto l’opzione di lista B per alcuni stadi candidati ad ospitare gare dell’Europeo che sarà disputato tra Italia e Turchia. “Allo stesso tempo, penso a quegli impianti, da Genova a Salerno, da Cagliari a Palermo, che hanno magari velleità o desiderio di entrare nei primi cinque: potrebbero essere integrati in un’eventuale lista B, oppure ci potrebbe essere l’ipotesi di ospitare l’Europeo di calcio femminile e mi sembrerebbe poco intelligente dover creare un nuovo commissario”.