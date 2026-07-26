Chiappucci: “Pogacar è disumano, va al doppio della velocità degli altri senza sudare né soffrire”

L'ex ciclista ad As: "Pogacar è un personaggio diverso da qualsiasi cosa vista finora. È impossibile pensare che qualcuno non mostri mai segni di stanchezza".

Claudio Chiappucci parla in un’intervista ad As di Tadej Pogacar, il ciclista sloveno che ha appena vinto i suoi primi cinque Tour.

Chiappucci parla di Pogacar: “La differenza con gli altri è siderale”

“Quello che abbiamo visto all’Alpe d’Huez non è una novità. Perché gli altri soffrono e lui no? Ditemelo. Quella scalata… è dura. La differenza con il resto è siderale. È sempre così. È qualcosa di unico, disumano. Perché gli altri soffrono e lui non sembra soffrire? In tutta la mia vita ho visto molti ciclisti. Uno come lui, che sembra non aver mai sofferto, non l’ho mai visto. Non lo so se è umano o no. Non traspare sofferenza, non suda, sorpassa gli avversari al doppio della velocità. Mai una giornata di crisi, o una disattenzione per qualsiasi motivo“.

“Non lo so. Questa differenza è così esagerata… È tutto così confuso. Vedete, nella mia vita ho visto molti ciclisti, innumerevoli ciclisti. Ma non ne ho mai visto uno come lui. Ha tagliato il traguardo con un aspetto completamente riposato.

Pogacar è un personaggio diverso da qualsiasi cosa vista finora. È impossibile pensare che qualcuno non mostri mai segni di stanchezza. Impossibile. Da protagonista su questa montagna, dopo tanti giorni… Non lo so. Non è semplice. Non ho mai visto niente di simile in vita mia. So cosa significa lo sforzo, il sacrificio, il dolore… Anche la mia vita sportiva è costruita intorno a questo“.

Sia lui che Vingegaard sono stati sottoposti a controlli antidoping notturni, qualcosa di insolito: “Non capisco come funzionino queste cose. È una nuova frontiera che non conosco. Ci sarà un motivo“.

Il 18 luglio 1992 Chiappucci arrivò secondo alla Grande Boucle, ma tra Giro e Tour, non ha mai ottenuto la vittoria finale: “Quel giorno, al mattino, dissi: ‘Oggi un casino’. Non sapevo in che modo sarebbe stato, ma sicuramente lo avrei fatto. Una fuga solitaria con più di settemila metri di dislivello. Otto ore di ciclismo senza smettere di pedalare“.