Tour de France, controlli antidoping: dopo Pogacar e Vingegaard nel weekend, nuovi test nella notte

Le Parisien: "Un’ondata di controlli che sarebbe iniziata già alle ore 20 di ieri con la squadra Decathlon di Paul Seixas. Sarebbe poi proseguita con la Groupama alle 21, quindi con Picnic-PostNL e Red Bull-Bora-Hansgrohe alle 22."

Non c’è solo la strada a tenere alta l’attenzione al Tour de France. Nella notte sono scattati nuovi controlli antidoping (qualcosa la Süddeutsche aveva ipotizzato) a sorpresa da parte dell’International Testing Agency (Ita), che hanno coinvolto diversi corridori e squadre, tra cui anche i due grandi protagonisti della Grande Boucle: Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard. Ne parla Le Parisien.

Tour de France: i controlli a sorpresa

Si legge su Le Parisien:

“Dopo i controlli antidoping subiti nel cuore della notte lo scorso fine settimana da Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard, anche i corridori di numerose squadre impegnate sulle strade del Tour de France sono stati sottoposti ai test lunedì sera dagli ispettori dell’International Testing Agency (Ita), l’organismo competente in materia.

Un’ondata di controlli che sarebbe iniziata già alle ore 20 con la squadra Decathlon CMA-CGM di Paul Seixas. Sarebbe poi proseguita con la Groupama alle 21, quindi con Picnic-PostNL e Red Bull-Bora-Hansgrohe alle 22.”

La conferma di Denk, manager Red Bull-Bora

Ralph Denk alla Zdf:

“Abbiamo ricevuto la visita di alcuni corridori durante la notte scorsa. Stavano già dormendo e hanno partecipato ai test.”

Martedì, dopo il giorno di pausa, il Tour de France ripartirà con la 16ª tappa: in programma una cronometro individuale con partenza da Évian.