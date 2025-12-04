Home » Gli altri Sport

Pogacar per un tappa di montagna al Tour mangia 1.200 grammi di carboidrati, ossia 3 chili di pasta (o 50 banane)

Lo ha rivelato Velon, una società che massimizza i profitti del ciclismo che ha 12 milioni di follower (Quibici)



Team UAE's Slovenian rider Tadej Pogacar celebrates as he crosses the finish line to win the 8th stage of the 107th Giro d'Italia cycling race, 152km between Spoleto and Prati di Tivo, on May 11, 2024. (Photo by Luca Bettini / AFP)

Velon ha rivelato il piano alimentare di Tadej Pogacar per le tappe di montagna del Tour de France, sulle Alpi o sui Pirenei. Nel giorno in cui è prevista una dura frazione di salita della durata di cinque ore, il campione del mondo consuma in cibo un totale di 1.200 grammi di carboidrati,  quasi 3 kg di pasta cotta, 150 di proteine e 66 di lipidi. Lo rilancia Quibici

In cosa consiste Velon

Velon è una società creata nel 2014 dalle migliori squadre di ciclismo professionistico per generare nuovi flussi di entrate e opportunità per monetizzare determinate attività e diritti di loro proprietà. La parte principale di questa strategia è la creazione di una piattaforma di contenuti chiamata “Velon Live”. Questa è composto da canali su Facebook, Instagram, YouTube, Twitter e TikTok. Velon ha accesso ai canali social media dei team. Per dare un’idea più precisa della portata, sommando il numero di follower su questa rete, la portata è di oltre 12 milioni.

Il consumo di cibo di Pogacar

Per quanto riguarda il cibo espresso in carboidrati, in particolare, il consumo di Pogacar, secondo Velon, è così suddiviso: 230 grammi a colazione, 30 prima della tappa, 460 durante la corsa e 480 dopo la gara, per un totale di 1.200 kg che può essere pasta oppure no. Le proteine, invece, sono consumate quasi solo dopo la tappa: 25 grammi a colazione, 1 nel pre-gara, 4 durante la tappa, ben 120 dei 150 grammi totali dopo la corsa. I lipidi, infine, si dividono quasi equamente tra prima e dopo la tappa, mentre in corsa ne vengono consumati pochissimi: 25 grammi a colazione, 2 nel pre-gara, 4 durante la tappa e 35 dopo la corsa, per un totale di 66.

Pogacar, 3 kg di pasta oppure 50 banane per una grande salita

Per una tappa di cinque ore in salita Pogacar introduce 1.200 grammi di carboidrati. Tradotto in cibo normale, è come dire che in una sola giornata mangia l’equivalente di:

  • oltre 1 kg di pasta (cruda) → che diventa più di 3 kg di pasta cotta
    Oppure, se preferiamo altro riferimento:

  • circa 50 banane

  • circa 30 panini da 60 g l’uno

  • circa 4 litri di bevande energetiche molto zuccherate (quelle che usano in gara)

Ovviamente lui non mangia tutta questa pasta: buona parte arriva da gel, barrette, bibite e alimenti ad altissima densità energetica studiati per i ciclisti.

