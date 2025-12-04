Pogacar per un tappa di montagna al Tour mangia 1.200 grammi di carboidrati, ossia 3 chili di pasta (o 50 banane)

Lo ha rivelato Velon, una società che massimizza i profitti del ciclismo che ha 12 milioni di follower (Quibici)

Velon ha rivelato il piano alimentare di Tadej Pogacar per le tappe di montagna del Tour de France, sulle Alpi o sui Pirenei. Nel giorno in cui è prevista una dura frazione di salita della durata di cinque ore, il campione del mondo consuma in cibo un totale di 1.200 grammi di carboidrati, quasi 3 kg di pasta cotta, 150 di proteine e 66 di lipidi. Lo rilancia Quibici

In cosa consiste Velon

Velon è una società creata nel 2014 dalle migliori squadre di ciclismo professionistico per generare nuovi flussi di entrate e opportunità per monetizzare determinate attività e diritti di loro proprietà. La parte principale di questa strategia è la creazione di una piattaforma di contenuti chiamata “Velon Live”. Questa è composto da canali su Facebook, Instagram, YouTube, Twitter e TikTok. Velon ha accesso ai canali social media dei team. Per dare un’idea più precisa della portata, sommando il numero di follower su questa rete, la portata è di oltre 12 milioni.

Il consumo di cibo di Pogacar

Per quanto riguarda il cibo espresso in carboidrati, in particolare, il consumo di Pogacar, secondo Velon, è così suddiviso: 230 grammi a colazione, 30 prima della tappa, 460 durante la corsa e 480 dopo la gara, per un totale di 1.200 kg che può essere pasta oppure no. Le proteine, invece, sono consumate quasi solo dopo la tappa: 25 grammi a colazione, 1 nel pre-gara, 4 durante la tappa, ben 120 dei 150 grammi totali dopo la corsa. I lipidi, infine, si dividono quasi equamente tra prima e dopo la tappa, mentre in corsa ne vengono consumati pochissimi: 25 grammi a colazione, 2 nel pre-gara, 4 durante la tappa e 35 dopo la corsa, per un totale di 66.

Pogacar, 3 kg di pasta oppure 50 banane per una grande salita

Per una tappa di cinque ore in salita Pogacar introduce 1.200 grammi di carboidrati. Tradotto in cibo normale, è come dire che in una sola giornata mangia l’equivalente di:

oltre 1 kg di pasta (cruda) → che diventa più di 3 kg di pasta cotta

Oppure, se preferiamo altro riferimento:

circa 50 banane

circa 30 panini da 60 g l’uno

circa 4 litri di bevande energetiche molto zuccherate (quelle che usano in gara)

Ovviamente lui non mangia tutta questa pasta: buona parte arriva da gel, barrette, bibite e alimenti ad altissima densità energetica studiati per i ciclisti.