Caso Balogun, Tebas attacca Infantino: “I congressi Fifa sono grandi messinscene”

Il presidente della Liga: "La revoca della squalifica è solo la punta dell'iceberg. I Congressi della Fifa sono: grandi messinscene di unanimità, nessun dibattito reale e decisioni che arrivano già chiuse prima che inizi la votazione"

Il caso Balogun continua a tenere banco ai Mondiali e non solo. L’espulsione, la squalifica poi revocata dopo telefonata di Trump ad Infantino, per stessa ammissione del presidente statunitense e la pioggia di comunicati tra Fifa, Uefa e lo stesso Belgio che ha presentato ricorso vedendoselo, però, respinto nelle ore antecedenti la gara.

Tebas: “Sta deteriorando la credibilità del calcio”

Ha preso posizione anche Javier Tebas, presidente de LaLiga. Ecco il suo messaggio:

“Il perdono della sanzione al giocatore statunitense Balogun non è un aneddoto né un errore isolato. È, semplicemente, la punta dell’iceberg di un modello di governance che da molti anni sta deteriorando la credibilità della Fifa e del calcio in generale.

Quando le norme possono essere interpretate o modificate a seconda della convenienza; quando le decisioni di maggiore rilevanza vengono adottate senza un vero dialogo e accordo con le leghe nazionali/domestiche, che sono coloro che sostengono il calcio professionistico per 365 giorni l’anno (la stragrande maggioranza dei club e dei giocatori professionisti non partecipa a competizioni internazionali); quando si impone un’agenda unilaterale senza ascoltare i principali attori del calcio, il problema smette di essere una risoluzione concreta e diventa il sistema.

I Congressi della Fifa sono: grandi messinscene di unanimità, nessun dibattito reale e decisioni che arrivano già chiuse prima che inizi la votazione. Non ci sono accordi con le leghe nazionali/domestiche, si approvano decisioni che danneggiano costantemente le stesse.

“Senza fiducia non c’è credibilità istituzionale”

Il caso del giocatore Balogun non fa altro che rafforzare questa percezione, è la punta dell’iceberg, inoltre se le regole vengono applicate costantemente con arbitrarietà, la fiducia svanisce. E senza fiducia non c’è credibilità istituzionale. E la cosa peggiore di tutte è che gran parte del mondo del calcio ne è consapevole, ma troppi preferiscono mantenere un silenzio complice.

Perché tacere risulta più comodo che difendere l’indipendenza, la trasparenza e una buona governance. Il calcio mondiale merita istituzioni che rendano conto, rispettino le regole e governino con trasparenza, non mediante decisioni unilaterali, discrezionali, arbitrarie… che erodono la fiducia dei tifosi, dei club, delle leghe e dei giocatori“.