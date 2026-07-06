Bellingham, l’Inghilterra scrive: “imbottigliate la sua energia”, contro il Messico sembrava un triatleta

Era ovunque, in attacco e in difesa, ha segnato poi la doppietta decisiva in 98 secondi. "L'Inghilterra non si è fatta piegare dall'atmosfera dell'Azteca gremito, ma l'ha conquistata", scrive il Telegraph.

Bellingham si è superato contro il Messico

Stanotte Jude Bellingham si è reso protagonista di una grande prestazione contro il Messico. Il centrocampista inglese ha segnato una doppietta (3-2 il risultato finale) e si è portato a casa il premio come miglior giocatore del match. L’Inghilterra è ai quarti di finale dei Mondiali, dove affronterà la Norvegia.

Il Telegraph, a firma di Oliver Brown, esalta la sua prestazione, sottolineando la grinta e l’energia di Bellingham fino a fine partita:

Al di là dei due gol che hanno fatto esplodere una partita destinata a entrare nella storia, ha offerto una delle più grandi prestazioni mai viste da parte di un calciatore dell’Inghilterra, incarnando lo spirito di cui questa squadra aveva bisogno per prevalere in mezzo all’ostilità dello stadio Azteca gremito e infuocato. Perfino un professionista dell’Ironman avrebbe faticato a trovare la resistenza che Bellingham ha mostrato in questa sfida indimenticabile.

Fino al 36esimo minuto, il Messico non aveva ancora subito un gol in tutto il torneo. Poi è arrivato Bellingham e ne ha segnati due in appena 98 secondi. Entrambi sono stati piccoli capolavori di tempismo e posizionamento. L’anima di questa squadra è lui, il numero 10, un giocatore che sta finalmente diventando il colosso che tutti avevano sempre immaginato.

Ha portato energia alla sua squadra

La sua leadership è invidiabile considerando che ha ancora 23 anni. Contro il Messico è riuscito ad essere incisivo in attacco, ma anche in difesa; era ovunque in campo. Il Telegraph fa una “proposta” folle ma che fa capire l’importanza di questo giocatore: “che l’Inghilterra imbottigli l’energia di Bellingham, contagiosa e inesauribile“. E ricorda:

Un tempo l’Inghilterra sarebbe crollata in un’atmosfera tanto elettrica e infuocata. Stavolta, invece, l’ha conquistata. E per questo, il merito va soprattutto a Bellingham, la loro unica forza davvero inarrestabile, al quale il Paese deve una profonda gratitudine.