Haaland manda a casa il Brasile (2-1), rivoluzione nella gerarchia del calcio mondiale

Doppietta e scrive la storia non solo della Norvegia. Il Brasile spreca troppo (anche un rigore) e finisce il Mondiale di Ancelotti. Il Brasile vince l'inutile sfida degli X-Goals: 2,73 a 0,84 ma quello è calcio virtuale. Dopo Haaland, il migliore dei norvegesi è stato il portiere Nyland

La Norvegia manda a casa il Brasile. Devastante Erling Haaland il capo dei vichinghi. Doppietta e scrive la storia non solo della Norvegia (mai ai quarti di finale in un Mondiale) ma della storia del calcio. È finita 2-1 ma il gol il Brasile lo segna solo al 98esimo con Neymar su rigore.

Va a casa il Brasile di Carlo Ancelotti che ha sprecato troppo. Un rigore dopo dodici minuti con Bruno Guimaraes, un paio di gol sempre nel primo tempo, con Martinelli e Vinicius. Poi, una clamorosa occasione nella ripresa, sullo 0-0, con Endrick da solo davanti al portiere Nyland migliore in campo dei norvegesi (dopo Haaland ovviamente). Fino a un palo colpito dal Brasile proprio su smanacciato del portiere su clamoroso tentativo di autogol. Quando sbaglia troppo, poi paghi. Il Brasile vince l’inutile partita degli X-goals: 2,73 a 0.84. Ma questo è il calcio virtuale, la masturbatio del pallone. La realtà è che la Norvegia è ai quarti di finale. Sette gol per Haaland a questo Mondiale: tre triplette, contro Brasile, Iraq e Senegal.

Hanno dato poco i calciatori acclamati dal popolo brasiliano: Endrick che si è divorato un gol clamoroso, e Neymar che ha inciso poco e niente.

La Norvegia non ha rubato niente. Bravissimo il tecnico Solbakken che a inizio ripresa ha sostituito gli esterni d’attacco. Fuori gli spenti Nusa e Sorloth per Bobb e Schjelderup. E la partita è cambiata. La squadra di Ancelotti è via via arretrata, ha avuto la grande occasione con Endrick, ha provato a far entrare Neymar. Poi, le due reti di Haaland. La prima, al 79esimo, di testa. La seconda, al 90esimo, di sinistro in diagonale, diciamo alla Gigi Riva.

È la rivoluzione nella cultura calcistica. La Norvegia è ai quarti di finale, attende la vincitrice tra Inghilterra e Messico. Va a casa il Brasile. Perde la partita in cui ha creato più occasioni ma nel calcio se non segni, non puoi mai vincere.