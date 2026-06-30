Gila, l’Atalanta di Giuntoli può mettere più soldi del Napoli, può arrivare a 25 milioni

Mario Gila per ora vuole solo il Napoli

È sempre più intricata la trattativa Mario Gila. Il difensore spagnolo della Lazio si è promesso al Napoli ma il club azzurro è fermo all’offerta di 15 milioni. Non è intenzionato ad andare oltre. L’Atalanta di Giuntoli, invece, che si è intromessa per fare un dispetto al Napoli e a Manna, ha più soldi: ha avuto Ederson e Palestra, ha cash in abbondanza e può spingersi a 25.

Lo scrive Il Messaggero. La Lazio, scrive il quotidiano romano, ha tutto l’interesse ad aprire un’asta che invece il Napoli vuole evitare. Del resto ieri Manna a Sportitalia ha chiarito che il Napoli ha la rosa completa: se non esce qualcuno, non entra nessuno.

Giuntoli ha raggiunto il suo obiettivo

La Lazio deve poi cedere al Real Madrid il 50% della somma incassata per Gila meno i cinque milioni già versati dal club biancoceleste al club di Florentino Perez. Quindi è complicata la strada che porta all’inserimento di calciatori, su tutti Lucca.

La situazione è intricata e non si sa per quanto ancora lo sarà. Il difensore al momento si considera del Napoli. Ma le cose possono cambiare rapidamente, bisogna anche vedere quanto l’Atalanta offrirà d’ingaggio. Se l’interesse di Giuntoli è solo quello di mettere il bastone tra le ruote del Napoli, può giocare ancora a lungo e finire con l’intralciare i piani sia di Lotito che di De Laurentiis. La Lazio se non vende, non può comprare. Ma non per scelta ma perché al club romano hanno bloccato il mercato.