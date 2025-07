Beukema, il Napoli ha rilanciato: offerta da 30 + 2 milioni al Bologna. Si può chiudere in giornata (Moretto)

"L'olandese ha già detto di sì e non vede l'ora di unirsi al gruppo di Conte. Sono ore molto calde per questo trasferimento"

Il giornalista ed esperto di mercato Matteo Moretto ha rilasciato alcuni aggiornamenti sulla trattativa tra il Napoli e Sam Beukema del Bologna, questa mattina in una diretta su YouTube sul canale di Fabrizio Romano. A seguire quanto dichiarato dal collega.

Beukema-Napoli, ore calde: oggi può essere la giornata decisiva

“Oggi sono previsti nuovi contatti tra Napoli e Bologna per arrivare alla chiusura definitiva dell’operazione. Nelle ultime ore il Napoli ha alzarto leggermente l’ultima proposta fatta al Bologna che era di 30 milioni di euro + 2 di bonus. L’olandese ha già detto di sì e non vede l’ora di unirsi al gruppo di Conte. Maggiori novità saranno rese note durante la giornata ma sono ore molto calde per questo trasferimento”.

Non resta che attende ulteriori sviluppi. Intanto queste sono le ultime sul calciatore felsineo, secondo quanto riportato ieri prima dal portale Tmw e poi da Luca Marchetti di Sky.

“Il Napoli ha portato la sua offerta complessiva a 30 milioni di euro più due di bonus. Manca ancora qualcosa per arrivare a dama: il Bologna chiede infatti 31 milioni di parte fissa più bonus per la fumata bianca. Resta quindi distanza di un milione al momento tra le due società: minima, ma da colmare”, svela Tmw.

“Le parti sono sempre più vicine. Con l’olandese il più è ormai fatto mentre resta una distanza tra il club partenopeo e quello felsineo. Al momento c’è una fase di stallo in cui nessuna delle due squadre vuole fare l’ultimo passo verso l’altro per chiudere, si continua a trattare ma l’impressione è che alla fine arriverà la fumata bianca. Ci sono da limare solo gli ultimi dettagli, verosimilmente nei prossimi giorni“, rivela Marchetti.