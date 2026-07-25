Abodi: “Guardiola? È stato un azzardo tirarlo fuori non avendo la certezza di un sì”

A Sky Tg24 parla anche di Pirlo: "Le scommesse sono sempre un azzardo e quindi bisogna cercare anche di fare delle scelte che abbiano un senso logico"

Il no di Guardiola, per quanto preventivabile, ha lasciato molto amaro in bocca a tifosi e addetti ai lavori: dopo un sogno del genere, risvegliarsi con Pirlo ha fatto un certo effetto. Abodi, dal canto suo, non le ha mandate a dire, criticando Maldini, Leonardo e Malagò per la gestione della trattativa.

Le parole di Abodi

A SkyTg24:

“Io non so se Guardiola ci abbia pensato. Credo che aprire a un’opzione del genere, o hai una ragionevole percentuale di certezza di arrivare a risultato, oppure è meglio tenerla in maniera discreta. Mi sembrano alternative talmente distanti tra loro che probabilmente è stato un azzardo tirarlo fuori non avendo la certezza di un sì. Queste non sono proposte alle quali sentirsi dire ‘No, grazie‘ per qualsiasi ragione”.

Su Pirlo

Sul nuovo ct della Nazionale, Abodi ha rincarato la dose. Insomma, non è un mistero che tra Malagò e il ministro ci sia una certa tensione. L’occasione, Abodi, non se l’è lasciata sfuggire:

“Le scommesse sono sempre un azzardo e quindi bisogna cercare anche di fare delle scelte che abbiano un senso logico ed è soltanto il campo che poi deciderà quanto questa una scommessa è una scelta lungimirante, visto che l’accordo dovrebbe essere quadriennale.

Io mi ero ripromesso e confermo la mia decisione dei giorni scorsi di fare il tifo per una soluzione e di non esprimere opinioni perché comunque sarei stato il primo supporter del Ct e della Nazionale. Quindi mi auguro soltanto che questa scelta fatta dal presidente Malagò, insieme a Paolo Maldini e a Leonardo, possa portare i risultati sperati sapendo che si tratta di un percorso. D’altro canto Pirlo ha un suo percorso da allenatore dove ha dimostrato il suo valore“.