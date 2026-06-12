Wimbledon cede alle proteste dei tennisti: il montepremi aumenta del 20%

Sarà di circa 74 milioni di euro, 11 milioni e mezzo in più rispetto allo scorso anno. I vincitori dei tornei maschile e femminile avranno circa 4 milioni di euro ciascuno; i tennisti eliminati al primo turno circa 92,5 milioni di euro.

Il torneo Wimbledon comincerà il 29 giugno e i tennisti hanno accettato un aumento del 20% del montepremi, dopo che al Roland Garros avevano boicottato i media per proteste alla vigilia del torneo.

Wimbledon aumenta il montepremi dei tennisti

Il Guardian scrive:

Wimbledon eviterà il rischio di proteste da parte dei giocatori dopo che i rappresentanti dei migliori tennisti del mondo hanno accolto favorevolmente il significativo aumento del montepremi offerto dall’All England Club.

Il montepremi complessivo sarà di 64,2 milioni di sterline (poco più di 74 milioni di euro), circa 10 milioni di sterline (11 milioni e mezzo di euro) in più rispetto allo scorso anno. I vincitori dei tornei maschile e femminile riceveranno 3,6 milioni di sterline ciascuno (circa 4 milioni di euro), mentre i tennisti eliminati al primo turno del singolare incasseranno 80mila sterline (circa 92,5 milioni di euro).

Ma questo, hanno sottolineato i giocatori, non risolve altre questioni come i contributi al fondo per il benessere, o la stabilità nella condivisione dei ricavi, o l’istituzione di un sindacato dei tennisti.