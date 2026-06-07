Vieri: “Allegri guiderà una società sana e una squadra ben messa, sarà ancora il Napoli il rivale dell’Inter”

Alla Gazzetta: "Col Milan è stato secondo per gran parte della stagione con una squadra che l’anno prima era arrivata ottava. Se non hai un grande centravanti, non vinci; e servono calciatori di personalità".

L’ex calciatore Bobo Vieri, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha parlato del futuro del Napoli con Max Allegri in panchina. L’ex tecnico del Milan, promesso sposo agli azzurri, deve però ancora liberarsi dalla sua ex squadra prima di firmare un contratto biennale; è lui, infatti, il prescelto del patron Aurelio De Laurentiis.

Vieri dà il Napoli di Allegri rivale dell’Inter nella prossima stagione

Bobo non ha dubbi e vede il Napoli ancora la rivale numero uno dell’Inter, nonostante il cambio di allenatore: “E’ una squadra ben messa. Ha una società sana, grandissimi giocatori. Con Allegri alla guida lo scudetto sarà una corsa tra loro. Col Milan è stato secondo per gran parte della stagione con una squadra che l’anno prima era arrivata ottava e contro avversarie più avanti di loro. La verità è una: se non hai un grande centravanti non vinci“.

L’ex giocatore ha difeso il tecnico, scaricando le colpe della mancata qualificazione in Champions ai giocatori: “Cosa può fare l’allenatore? Dovrebbe avere la bacchetta magica. Deve essere chi va in campo a dare di più. Anche stavolta, possibile che nessuno tra Pioli, Fonseca, Conceiçao e poi Max abbia trovato la chiave giusta? Resta sempre una sola verità: servono i giocatori. E servono con personalità“.