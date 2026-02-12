Ludi (ds Como): “Vergara? Abbiamo provato a prenderlo per due sessioni di mercato. Il Napoli è stato lungimirante”

A Sky Sport: "Per noi era un ragazzo di grande talento. Lo hanno tenuto giustamente e ora sta facendo le fortune del Napoli"

Carlalberto Ludi, ds del Como, ha svelato un retroscena su Antonio Vergara. Ecco le sue parole a Sky Sport.

Le parole di Ludi su Vergara

“Ci abbiamo lavorato un anno abbondante fa per due sessioni di mercato, quando siamo entrati in Serie A, perché per noi era un ragazzo di grande talento. Poi il Napoli è stato lungimirante, lo hanno tenuto giustamente e ora sta facendo le fortune del Napoli“.

Il classe ’03 sta vivendo un momento assolutamente grandioso e, nonostante l’eliminazione maturata in Coppa Italia, ha messo a referto il suo 3 gol in maglia azzurra e nella terza competizione differente (il primo in Champions contro il Chelsea e il secondo in Serie A contro la Fiorentina).