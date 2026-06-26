Uruguay, ammutinamento contro Bielsa? I calciatori denunciano allenamenti troppo duri e vogliono il contropiede

A poche ore dalla sfida contro la Spagna, alcuni calciatori hanno chiesto un incontro col ct; Bielsa ha riunito la rosa 48 minuti per difendere la sua posizione, ma alcuni di loro hanno lasciato la riunione.

Siamo all’ammutinamento contro Marcelo Bielsa? Le voci che si rincorrono nel mondo Uruguay, non sono tranquillizzanti. La Nazionale stanotte giocherà la partita decisiva contro la Spagna. È reduce da due pareggi contro Arabia Saudita e Capo Verde. L’Uruguay potrebbe essere eleminato.

I calciatori dell’Uruguay contro Bielsa

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A poche ore dalla sfida contro la Spagna, una grave crisi sarebbe esplosa all’interno della Nazionale uruguaiana. Secondo vari report, riferimenti come Sergio Rochet, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur e Federico Valverde hanno richiesto un incontro con Marcelo Bielsa per esprimere il loro malcontento sull’intensità degli allenamenti. I calciatori ritengono che i carichi fisici siano stati eccessivi e assicurano che diversi compagni siano finiti infortunati a causa della richiesta. Le differenze non si sono limitate al piano fisico. C’è stato anche un forte disaccordo sul piano calcistico: mentre i giocatori proponevano di affrontare la Spagna con un blocco basso e puntando al contropiede, il ct manteneva un’idea completamente diversa.

Bielsa ha riunito la rosa per 48 minuti per difendere la sua posizione, ma la tensione ha raggiunto il limite quando diversi calciatori si sono alzati e hanno abbandonato la riunione. José María Giménez ha cercato di fermarli, ma senza successo. Bielsa avrebbe persino ammesso: “Ho portato giocatori infortunati qui al Mondiale, ma quei giocatori mi sono stati fedeli”. E per concludere, Ronald Araujo ha lasciato una frase che ha acceso ancor di più la polemica: “Dio deciderà se passeremo il turno, ma questa situazione non è più sostenibile”.