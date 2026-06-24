De Laurentiis: “Allegri? Sono appena atterrato, aspettate. L’obiettivo del Napoli? Migliorare in Europa”

Aurelio De Laurentiis ha parlato appena atterrato da Los Angeles. Il volo che lo ha riportato in Italia. A Sky hanno riportato alcune sue dichiarazioni: “Allegri? Sono appanna atterrato, aspettate”. E poi anche sul centenario: “Sarà un Napoli competitivo”.

Le dichiarazioni le ha rilasciate alla Rai, al giornalista Ettore De Lorenzo:

“Sono appena atterrato da Los Angeles e tu mi vieni a sfruculiare il pasticciotto. Aspettate, aspettate.

I cento anni del Napoli sono importanti, dal 1° agosto fino al 31 luglio 2027, ci saranno tanti giorni di festeggiamenti, già pianificati. I napoletani amano sempre festeggiare, deve essere una continua festa.

Le ambizioni di quest’anno? Sono 22 anni che il Napoli è l’unica squadra che è sempre andata più su, più su. Dobbiamo cercare di migliorare in Europa.



Di Allegri non si deve parlare, non se ne può parlare finche non lo avremo veramente. Le scelte si fanno sulla continuità. Finalmente abbiamo un presidente federale (Malagò) che viene dai miei stessi concetti. Ho sentito Abete dire che il calcio è un fenomeno sociale. Lo sappiamo ma poi rinnega che il calcio sia un’industria atipica e io trasecolo. L’ho ascoltato e ho detto: Ma cosa sta dicendo? Sono convinto che con Malagò il calcio italiano dovrà sacrificarsi e pedalare, azzerare tutto e ricominciare.

Bisogna creare un tavolo di concertazione. Non si deve parlare solo della Nazionale. Se in tutta Europa il calcio perde dal punto di vista economica, vuol dire che qualcosa non funziona mentre lo sport in Usa è vincente e da noi no. Lì si creano stadi da sei miliardi di dollari. Io sento dire che sindaco e presidente della Regione Campania vorrebbero rifare il Maradona con 200 milioni. Ma dove andiamo?

Rizzetta? È una persona estremamente simpatica, sembra quasi appartenere a uno dei miei film. Però è simpatico e con questo ho detto tutto”.

A Sky Sport 24 poi commentano: quindi per Allegri bisogna ancora aspettare qualche giorno?

La risposta di Luca Marchetti:

“Sì, pensavamo che lo svincolo dal Milan potesse arrivare entro oggi. Così invece non è successo. Ribadiamo che non c’è assolutamente alcun tipo di pericolo, di preoccupazione. È soltanto una questione burocratica. Sai che il Milan ha avuto questa difficoltà nel comporre la sua squadra dirigenziale. Le prime operazioni che farà sarà quelle del contratto di Allegri, di svincolare Allegri per poi consentire l’operazione col Napoli. È tutto pronto”.