Tacconi: “Donnarumma è carente in alcuni fondamentali e commette errori infantili”

Alla Gazzetta, l'ex portiere della Juventus elogia Vicario e Carnesecchi, poi dichiara: "Non avrei ceduto Szczesny, un gravissimo errore. Portiere forte, da Juve. Non a caso, ora è al Barcellona".

L’ex portiere della Juventus Stefano Tacconi, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha parlato della situazione legata ai bianconeri in merito al suo ruolo. Se da un lato ha difeso Di Gregorio non scaricandogli tutte le colpe della mancata qualificazione alla Champions, dall’altro ha bocciato un eventuale arrivo di Gigio Donnarumma alla Juventus in futuro, preferendogli altri portieri.

Tacconi boccia Donnarumma

Tacconi ha inizialmente parlato dell’addio di Szczesny, che aveva deciso di ritirarsi dal calcio giocato; l’estremo difensore polacco, però, si è convinto a firmare un contratto annuale lo scorso anno col Barcellona, rinnovato poi in questa stagione: “Non avrei ceduto Szczesny, un gravissimo errore. Portiere forte, da Juve. Non a caso il polacco non ha fatto in tempo a smettere che si è ritrovato al Barcellona“.

L’ex portiere ha avuto da ridire su Gigio Donnarumma, quest’anno al City: “Gigio è forte, non si discute. Però è carente in alcuni fondamentali: a volte commette degli errori infantili. Tra gli italiani migliori metto anche Vicario“.

Il suo preferito, però, non gioca in Premier come Vicario, bensì in Serie A, all’Atalanta: “Il mio preferito è Carnesecchi, forse inarrivabile“.

Sì, perché difficilmente la Dea si libererà di uno dei suoi gioielli, a meno di offerte irrinunciabili; c’è da considerare, infatti, che i bergamaschi giocheranno in Conference League il prossimo anno e sono sicuramente tra le squadre favorite alla vittoria.