Donnarumma non sa giocare con i piedi? È secondo solo ad Alisson in Premier per precisione nei passaggi

Gianluigi Donnarumma è stato inserito dal Telegraph al quinto posto nella classifica dei 20 acquisti migliori in Premier League quest’anno. Caso curioso: non sono presenti né Alexander Isak, né Florian Wirtz del Liverpool, pagati in totale circa 300 milioni dai Reds.

Su Gigio, ora portiere del Manchester City, il quotidiano ha scritto:

Il City si è mosso nelle fasi finali del mercato quando l’italiano si è reso disponibile dal Paris Saint-Germain, dopo aver già preso James Trafford in seguito alla partenza di Ederson. Ha effettuato parate decisive con la punta delle dita nei minuti finali delle vittorie contro Liverpool e Newcastle. Sta avendo un peso enorme nella corsa al titolo. È secondo dietro David Raya per numero di reti inviolate in Premier League in questa stagione (10). È inoltre secondo dietro Emiliano Martínez per percentuale di parate in campionato (73%). Ha la seconda miglior precisione nei passaggi (78,2%), dietro ad Alisson (79,5%).

Gli altri calciatori presenti nella top 10 sono i seguenti:

1 Bryan Mbeumo (Manchester United), 2 Granit Xhaka (Sunderland), 3 Marc Guéhi (Manchester City), 4 Senne Lammens (Manchester United), 6 Martín Zubimendi (Arsenal), 7 Hugo Ekitike (Liverpool) , 8 João Pedro (Chelsea), 9 Robin Roefs (Sunderland), 10 Jordan Henderson (Brentford).