Donnarumma non sa giocare con i piedi? È secondo solo ad Alisson in Premier per precisione nei passaggi
Il Telegraph lo ha inserito al quinto posto dei 20 migliori acquisti della Premier quest'anno. In classifica non ci sono né Isak, né Wirtz. Al primo posto c'è Mbeumo del Manchester United.
Gianluigi Donnarumma è stato inserito dal Telegraph al quinto posto nella classifica dei 20 acquisti migliori in Premier League quest’anno. Caso curioso: non sono presenti né Alexander Isak, né Florian Wirtz del Liverpool, pagati in totale circa 300 milioni dai Reds.
Su Gigio, ora portiere del Manchester City, il quotidiano ha scritto:
Il City si è mosso nelle fasi finali del mercato quando l’italiano si è reso disponibile dal Paris Saint-Germain, dopo aver già preso James Trafford in seguito alla partenza di Ederson. Ha effettuato parate decisive con la punta delle dita nei minuti finali delle vittorie contro Liverpool e Newcastle. Sta avendo un peso enorme nella corsa al titolo. È secondo dietro David Raya per numero di reti inviolate in Premier League in questa stagione (10). È inoltre secondo dietro Emiliano Martínez per percentuale di parate in campionato (73%). Ha la seconda miglior precisione nei passaggi (78,2%), dietro ad Alisson (79,5%).
Gli altri calciatori presenti nella top 10 sono i seguenti:
1 Bryan Mbeumo (Manchester United), 2 Granit Xhaka (Sunderland), 3 Marc Guéhi (Manchester City), 4 Senne Lammens (Manchester United), 6 Martín Zubimendi (Arsenal), 7 Hugo Ekitike (Liverpool) , 8 João Pedro (Chelsea), 9 Robin Roefs (Sunderland), 10 Jordan Henderson (Brentford).