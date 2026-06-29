Spinazzola rinnova e resta a Napoli fino a 35 anni, è il primo colpo di Allegri

Ha 33 anni. La scorsa stagione è stato uno dei pochissimi non colpito dall'epidemia infortuni. È garanzia di tecnica e di esperienza.

Spinazzola calciatore solido

Il discrimine è saper giocare a calcio. Massimiliano Allegri vuole e vorrebbe con sé calciatori che a pallone sanno giocare. Che ci sanno fare con i piedi e con la testa nel senso dell’orientamento calcistico. E chi meglio di Leonardo Spinazzola? Un calciatore molto forte che quest’anno ha giocato 32 partite di Serie A su 38. Quasi duemila minuti. Tre gol segnati e tre assist. Allegri sarà molto contento del suo rinnovo. Altri due anni col Napoli. È in azzurro da due stagione. È arrivato con Conte dopo l’esperienza alla Roma. Nella scorsa stagione, funestata dagli infortuni, Spinazzola è stato uno dei pochi a non essere colpito dall’epidemia.

Un mix di esperienza e gioventù

Ha firmato il rinnovo fino al 2028. Resterà a Napoli fino a 35 anni. Il Napoli di Allegri alternerà calciatori d’esperienza con calciatori più giovani che dovranno abbassare sia l’età media sia il monte ingaggi del club di De Laurentiis.