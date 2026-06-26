Sinner e Sabalenka i “sindacalisti” del tennis: a Wimbledon continuerà la protesta riducendo le interviste

Libero scrive che i due tennisti si stanno battendo per il salario dei giocatori meno forti e fortunati. Saranno colpiti i media, anche se la protesta è rivolta agli Slam.

Jannik Sinner e Aryna Sabalenka in versione “sindacalisti”. L’ex dirigente di Atp e Wta, Larry Scott, ha comunicato che la protesta per i tennisti meno fortunati continuerà anche a Wimbledon, oltre che al Roland Garros, nonostante in terra inglese abbiano promesso un salario maggiore.

Continua anche a Wimbledon la protesta dei tennisti, Sinner e Sabalenka a capo

Nella prima settimana del torneo, infatti, gli impegni con i giornalisti saranno ridotti a 15 minuti. Libero scrive:

Il tennis professionistico ragiona ormai su un altro piano: la distribuzione della ricchezza generata dallo spettacolo. È qui che Sinner diventa “sindacalista” senza smettere di essere Sinner. La battaglia non riguarda lui, almeno non in senso stretto, lo stesso vale per Sabalenka, e tutte le grandi firme del circuito. Ma proprio per questo la loro voce conta. A protestare sono i ricchi del tennis, ma il cuore della protesta riguarda chi vive nella zona grigia del professionismo. La vertenza è con gli Slam, non con chi ogni giorno racconta il tennis e contribuisce a renderlo più grande.