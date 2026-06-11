Sinner di nuovo in campo prima di Wimbledon: sarà al torneo d’esibizione Giorgio Armani Tennis Classic
Si disputa a Londra, dal 23 al 27 giugno, prima di affrontare Wimbledon. Con lui, ci saranno anche Cobolli e Darderi.
Jannik Sinner sarà presente al Giorgio Armani Tennis Classic, torneo d’esibizione che si disputa all’Hurlingham Club di Londra, dal 23 al 27 giugno, prima di affrontare Wimbledon dal 29 giugno.
Sinner in campo prima di Wimbledon
Il numero uno al mondo aveva dichiarato qualche settimana fa di non voler prendere parte a tornei sull’erba prima di Wimbledon.
Ma l’altoatesino scenderà in campo a Londra, al Giorgio Armani Tennis Classic. Non sarà l’unico italiano presente.
Anche Flavio Cobolli e Luciano Darderi hanno confermato la loro partecipazione: il primo reduce dalla finale persa al Roland Garros; il secondo è uscito al secondo turno, proprio come Sinner.