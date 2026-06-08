Sinner al San Raffaele per gli accertamenti dopo il malore di Parigi

L'azzurro era atteso al J Medical di Torino, ma ha cambiato programma rivolgendosi alla struttura milanese.

Jannik Sinner si è presentato questa mattina all’ospedale San Raffaele di Milano per degli accertamenti programmati. A riferirlo è La Repubblica: il numero 1 del mondo sta svolgendo esami clinici ritenuti “necessari” dopo il malore che a fine maggio gli è costato l’eliminazione al Roland Garros.

Sinner al San Raffaele: cosa filtra sugli accertamenti

Il contesto è quello del 28 maggio, quando — mentre serviva sul 5-2 del terzo set contro Juan Manuel Cerundolo — Sinner ha accusato il malore, dicendo al fisioterapista di sentirsi male e cedendo poi di schianto fino alla sconfitta. Da lì, qualche giorno di riposo in Sardegna e ora gli esami a Milano. Inizialmente l’azzurro era atteso al J Medical di Torino, ma ha cambiato programma rivolgendosi alla struttura milanese. Secondo la Gazzetta dello Sport, gli allenamenti dovrebbero riprendere già mercoledì a Montecarlo. Nessun allarme, dunque: si tratta di controlli per programmare al meglio il recupero.

Niente erba di preparazione: l’obiettivo è Wimbledon

La conseguenza è che Sinner rinuncerà ai due tornei di avvicinamento sull’erba, Halle e il Queen’s, per presentarsi al meglio a Wimbledon. Sulle cause del malore di Parigi restano per ora solo ipotesi degli esperti: dal colpo di calore — con la capitale francese che aveva toccato picchi vicini ai 39 gradi — fino a un’ipotesi più “particolare”, legata alla variante del gene MC1R tipica delle persone con i capelli rossi e a una possibile maggiore sensibilità al caldo. Non è la prima volta che Sinner deve fare i conti con il fisico nei momenti clou: era già successo con l’anca nel 2022 e nel 2024, e con il caldo agli ultimi Australian Open. Resta il fatto che, anche da fermo, comanda saldamente il ranking: la priorità, adesso, è arrivare sull’erba di Londra nelle condizioni giuste.