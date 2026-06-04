De Laurentiis e la Champions: “Avevo detto puntiamo all’Europa, ma una serie di vicissitudini non l’ha resa possibile”

Nel fiume di parole della conferenza dei ritiri, c’è una frase che pesa più delle altre, perché tocca un nervo: l’Europa. E nel modo in cui De Laurentiis e la Champions vengono accostati emerge, neanche troppo nascosto, un conto rimasto in sospeso con la passata stagione.

“Puntiamo all’Europa”, poi le vicissitudini

Il presidente ricostruisce l’obiettivo dichiarato: “L’anno scorso avevo detto: abbiamo vinto il campionato, puntiamo all’Europa”. Poi la frenata: “Per una serie di vicissitudini non è stato possibile, siamo arrivati secondi, ce ne siamo fatti una ragione”. Una resa apparente, che però fotografa un’ambizione tradita — quella di trasformare lo scudetto in un grande cammino continentale. Del resto lo avevamo scritto a stagione in corso, quando notammo che il Napoli aveva la testa altrove, di sicuro non alla Champions, e quando ragionammo sul fatto che Champions e secondo posto siano il minimo per il Real Madrid, non certo per quel Napoli.

La stoccata (tra le righe) a Conte

De Laurentiis non fa il nome, e soprattutto non è una questione di rapporti personali: il punto è esclusivamente sportivo. Quelle “vicissitudini” pesano sul cammino europeo, perché nella sua seconda stagione sulla panchina azzurra Conte non è riuscito a portare il Napoli oltre la fase a gironi di Champions. L’ambizione dichiarata — trasformare lo scudetto in una grande corsa continentale — si è fermata lì. Non a caso, già a inizio anno, il Guardian ironizzava sul fatto che il nuovo, lunghissimo format servisse forse solo a eliminare il Napoli, e si notava come la squadra non fosse abituata ai ritmi della Champions. È a quel fallimento europeo, non a un dissidio personale, che rimanda la frecciata: l’obiettivo Continente mancato, e il conto lasciato in eredità al nuovo corso.

Il nuovo corso: Allegri, campionato e Champions insieme

Il futuro, invece, lo affida ad Allegri, con la richiesta implicita di pazienza: “Abbiamo un nuovo allenatore. Vogliamo dargli tempo di ambientarsi, di conoscere gli uomini della società, i calciatori”. E rilancia l’obiettivo doppio: “Per me è importante sia il campionato che l’Europa. Lo scudetto non esclude un grande cammino in Champions”. È la cornice in cui abbiamo letto l’arrivo di Allegri come un “colpo da monarca illuminato”: ripartire dalla solidità, ma senza rinunciare al sogno europeo che l’anno scorso, parole sue, è rimasto incompiuto.